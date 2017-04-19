Пересмотреть Уголовный Кодекс. В Беларуси могут смягчить наказание за ряд нарушений

Новости Беларуси. Выманивание кредита, уклонение от его погашения, неправильно открытый зарубежный счет и оборот товара с поддельными акцизами. Это далеко не полный перечень нарушений, наказание за которые могут смягчить в Беларуси. Предполагается пересмотреть Уголовный Кодекс.

Законодатели выступают за смягчение в ряде случаев ответственности за незаконное предпринимательство и другие преступления в экономической сфере.

Виктор Франскевич, заместитель директора департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь:

В части запрещенной предпринимательской деятельности как такового перечня нет, но присутствуют в Уголовном Кодексе специальные составы, к примеру, как незаконная торговля оружием, незаконный оборот наркотиков, торговля людьми. То есть уголовная ответственность за такие деяния есть. И в части деятельности без госрегистрации мы предлагаем реформировать эту статью и добавить в статью 243 уклонение от уплаты сумм налоговых сборов.

Сейчас работает группа экспертов из различных ведомств, анализирующая все предложения. Вниманию депутатов они будут представлены уже к очередной сессии парламента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.