Чжан Дэцзян: Китай будет поддерживать Беларусь в её стремлении к политической и социальной стабильности

Новости Беларуси. Инвестиции в банковский сектор и развитие индустриального парка «Великий камень». Во Дворце Независимости 18 апреля обсудили будущее экономического сотрудничества Беларуси и Китая. Там прошла встреча Александра Лукашенко с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжан Дэцзяном.

Как заявил глава белорусского государства, высокий уровень двусторонних политических отношений, а страны являются стратегическими партнерами, должен подтянуть и экономику. И ставка здесь не только на китайско-белорусский индустриальный парк. Обе стороны уверены, что за строительством «Великого камня» последуют и другие не менее масштабные совместные задачи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Отношения с Китаем – один из приоритетов внешней политики Беларуси. Искать подтверждение взаимного интереса – долго не придется. И дружественные контакты на высшем уровне, и товарооборот более чем в 2,5 миллиарда долларов. Разумеется, общий амбициозный проект – индустриальный парк «Великий камень». 2017 здесь хотят сделать переломным. С точки зрения привлечения резидентов.

Александр Ярошенко, глава ГУ «Администрация Китайско-белорусского индустриального парка «Индустриальный парк «Великий камень»:

У нас есть такая формула с нашими китайскими партнёрами – 20,10,5. Двадцать резидентов к концу года прихода инвесторов, десять те, которые должны зайти на площадку и построиться, и пять, которые должны начать свою производственную деятельность здесь у нас в парке.

Логистическая компания, производитель суперконденсаторов, в том числе для наших электробусов, коммуникационные технологии, беспилотники и лазерные разработки. Преференции и льготы для инвесторов, при чем здесь ждут представителей бизнеса любой страны. К 2020 хотят привлечь порядка 50 резидентов. Именно с таким числом индустриальный парк по наблюдениям может считаться состоявшимся. Общие белорусско-китайские планы далекоидущие и с большими амбициями. Так что регулярный обмен делегациями – самого разного уровня и толка – дело привычное. Буквально на прошлой неделе в Минске принимали министра общественной безопасности КНР, представителей провинции Хунань – уже сегодня во Дворце Независимости снова гости из Поднебесной – глава Всекитайского собрания народных представителей.

Всекитайское собрание народных представителей – это высший законодательный орган государственной власти. Срок полномочий – пять лет, а в состав входят до 3 тысяч депутатов.

Работают они, кстати, не на постоянной основе, но раз в год собираются на сессию, которая длится две-три недели. Постоянное исполнение функций – за комитетом и разумеется его руководством. По факту, это высший коллегиальный орган с обширными полномочиями. Потому и председателя постоянного комитета господина Чжан Дэцзяна считают третьей персоной в стране. Глава законодательного органа в Беларусь приезжает впервые, но с Александром Лукашенко встречался в Пекине в сентябре. Получил приглашение посетить страну, и с удовольствием его принял. Оценил гостеприимство, красоту белоруской природы и культуры. Но главное, понятно, дальнейшая работа над ключевыми позициями двусторонних отношений.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Хочу обратить ваше внимание на одну существенную вещь. Посещая «Великий камень», председатель КНР назвал это место – жемчужиной Шёлкового пути. Мы не можем вместе с вами создавать там предприятия и экономику прошлого,

туда надо привлечь для работы самые передовые мирового уровня компании с экономикой завтрашнего дня. В противном случае предприятия не смогут конкурировать на европейских рынках и рынках постсоветского пространства. Обсуждая эти вопросы в Китайской Народной Республике, я бы вас просил иметь, прежде всего, в виду то, что в «Великом камне» должны быть исключительно высокотехнологичные предприятия. Во-вторых, меня очень беспокоят, и вы, наверное, это заметили, несбалансированность нашей двусторонней торговли. Я очень просил бы вас уделить пристальное внимание. Как в рамках работы белорусско-китайского межправительственного комитета по сотрудничеству, так и на уровне глав правительств двух стран, парламентариев, этому вопросу самое серьёзное внимание. Китайские партнеры – готовы к решению всех возникающих вопросов. Рынок Поднебесной для наших товаров открыт. Так что торговлю сбалансируют. Обсудили перспективы финансового сектора. В Беларусь готовится прийти Чайна Ситик Банк. Он входит в десятку крупнейших в Китае и является подразделением корпорации Ситик Групп. Глава которой, кстати, в 2016 году посещал Беларусь. Так вот банк этот ориентирован на международный бизнес, представлен уже в 130 странах мира и занимает весьма привлекательные позиции в рейтинге Форбс. Беларусь также рассчитывает разместить свои облигации на китайском финансовом рынке. Необходимые процедуры для этого нужно пройти в Народном банке Поднебесной. Политические отношения между Беларусью и Китаем, а они самые что ни на есть искренние и дружественные, по мнению обеих сторон должны подтянуть за собой и экономические связи.

Чжан Дэцзян, председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей:

Сотрудничество Беларуси и Китая быстро развивается во всех областях и приобрело все черты зрелых межгосударственных отношений. Это прочная политическая основа, интегрированные экономические интересы, активные и динамичные гуманитарные связи, а также тесное сотрудничество на международной арене.