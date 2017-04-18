Чжан Дэцзян: Китай будет поддерживать Беларусь в её стремлении к политической и социальной стабильности
Новости Беларуси. Инвестиции в банковский сектор и развитие индустриального парка «Великий камень». Во Дворце Независимости 18 апреля обсудили будущее экономического сотрудничества Беларуси и Китая. Там прошла встреча Александра Лукашенко с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжан Дэцзяном.
Как заявил глава белорусского государства, высокий уровень двусторонних политических отношений,
а страны являются стратегическими партнерами, должен подтянуть и экономику.
И ставка здесь не только на китайско-белорусский индустриальный парк. Обе стороны уверены, что за строительством «Великого камня» последуют и другие не менее масштабные совместные задачи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Отношения с Китаем – один из приоритетов внешней политики Беларуси. Искать подтверждение взаимного интереса – долго не придется. И дружественные контакты на высшем уровне, и товарооборот более чем в 2,5 миллиарда долларов. Разумеется, общий амбициозный проект – индустриальный парк «Великий камень». 2017 здесь хотят сделать переломным. С точки зрения привлечения резидентов.
Александр Ярошенко, глава ГУ «Администрация Китайско-белорусского индустриального парка «Индустриальный парк «Великий камень»:
У нас есть такая формула с нашими китайскими партнёрами – 20,10,5. Двадцать резидентов к концу года прихода инвесторов, десять те, которые должны зайти на площадку и построиться, и пять, которые должны начать свою производственную деятельность здесь у нас в парке.
Логистическая компания, производитель суперконденсаторов, в том числе для наших электробусов, коммуникационные технологии, беспилотники и лазерные разработки. Преференции и льготы для инвесторов,
при чем здесь ждут представителей бизнеса любой страны.
К 2020 хотят привлечь порядка 50 резидентов. Именно с таким числом индустриальный парк по наблюдениям может считаться состоявшимся. Общие белорусско-китайские планы далекоидущие и с большими амбициями. Так что регулярный обмен делегациями – самого разного уровня и толка – дело привычное. Буквально на прошлой неделе в Минске принимали министра общественной безопасности КНР, представителей провинции Хунань – уже сегодня во Дворце Независимости снова гости из Поднебесной – глава Всекитайского собрания народных представителей.
Всекитайское собрание народных представителей – это высший законодательный орган государственной власти. Срок полномочий – пять лет, а в состав входят до 3 тысяч депутатов.
Работают они, кстати, не на постоянной основе, но раз в год собираются на сессию, которая длится две-три недели.
Постоянное исполнение функций – за комитетом и разумеется его руководством. По факту, это высший коллегиальный орган с обширными полномочиями. Потому и председателя постоянного комитета господина Чжан Дэцзяна считают третьей персоной в стране. Глава законодательного органа в Беларусь приезжает впервые, но с Александром Лукашенко встречался в Пекине в сентябре. Получил приглашение посетить страну, и с удовольствием его принял. Оценил гостеприимство, красоту белоруской природы и культуры. Но главное, понятно, дальнейшая работа над ключевыми позициями двусторонних отношений.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Хочу обратить ваше внимание на одну существенную вещь. Посещая «Великий камень», председатель КНР назвал это место – жемчужиной Шёлкового пути. Мы не можем вместе с вами создавать там предприятия и экономику прошлого,
туда надо привлечь для работы самые передовые мирового уровня компании с экономикой завтрашнего дня.
В противном случае предприятия не смогут конкурировать на европейских рынках и рынках постсоветского пространства. Обсуждая эти вопросы в Китайской Народной Республике, я бы вас просил иметь, прежде всего, в виду то, что в «Великом камне» должны быть исключительно высокотехнологичные предприятия.
Во-вторых, меня очень беспокоят, и вы, наверное, это заметили,
несбалансированность нашей двусторонней торговли.
Я очень просил бы вас уделить пристальное внимание. Как в рамках работы белорусско-китайского межправительственного комитета по сотрудничеству, так и на уровне глав правительств двух стран, парламентариев, этому вопросу самое серьёзное внимание.
Китайские партнеры – готовы к решению всех возникающих вопросов. Рынок Поднебесной для наших товаров открыт. Так что торговлю сбалансируют. Обсудили перспективы финансового сектора. В Беларусь готовится прийти Чайна Ситик Банк. Он входит в десятку крупнейших в Китае и является подразделением корпорации Ситик Групп. Глава которой, кстати, в 2016 году посещал Беларусь. Так вот банк этот ориентирован на международный бизнес, представлен уже в 130 странах мира и занимает весьма привлекательные позиции в рейтинге Форбс.
Беларусь также рассчитывает разместить свои облигации на китайском финансовом рынке.
Необходимые процедуры для этого нужно пройти в Народном банке Поднебесной. Политические отношения между Беларусью и Китаем, а они самые что ни на есть искренние и дружественные, по мнению обеих сторон должны подтянуть за собой и экономические связи.
Чжан Дэцзян, председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей:
Сотрудничество Беларуси и Китая быстро развивается во всех областях и приобрело все черты зрелых межгосударственных отношений. Это прочная политическая основа, интегрированные экономические интересы, активные и динамичные гуманитарные связи, а также тесное сотрудничество на международной арене.
Мы заинтересованы продолжать контакты на самых разных уровнях,
а, кроме того, Китай всегда будет поддерживать Беларусь её стремлении к политической и социальной стабильности и экономическому росту.
По основным направлениям сотрудничества – намечены дальнейшие действия. Конкретные предложения должны выработать к предстоящему визиту Александра Лукашенко в Китай. Поездка намечена на май. В следующем месяце в Пекине состоится международный экономический форум – «Один пояс, один путь», где речь пойдет о региональной интеграции. Для понимания: за три года существования экономического пояса Шелкового пути
инвестиции в его проекты превысили 50 миллиардов долларов.
Об инвестициях уже в рамках белорусско-китайского сотрудничества говорили сегодня и в Минске. Продолжили в правительстве. В настоящее время в Беларуси реализуется более 30 проектов, которые финансируют китайские банки, а также правительство Китая. Общая сумма вливаний около 6 миллиардов долларов. Разумеется, это не предел.
Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:
Мы предлагаем обсудить ряд вопросов экономической направленности. Для нас это особенно важно в преддверие визита в Китай Президента Республики Беларусь. Мы рассчитываем, что в ходе предстоящего визита,
продвинется ряд практических направлений нашего сотрудничества с Китаем.
И поэтому рассчитываем во время оставшегося визита в максимальной степени подготовится к этому визиту.
За обсуждением экономически важных вопросов, китайская делегация не забыла и о культурной программе. Во Дворце Независимости парламентарии любовались пейзажами Валерия Шкарубо, посетили и Национальный художественный музей. Разговор же о производствах завтрашнего дня, будущих общих амбициозных проектах Беларусь и Китай обязательно продолжат в ближайшее время. Тем более, что идти по намеченному пути договорились сообща и крайне оперативно.