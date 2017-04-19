«Опасные» болельщики в Беларуси могут лишиться права посещать спортивные матчи на срок от 3 месяцев до 3 лет

Новости Беларуси. «Опасным» болельщикам могут закрыть доступ к спортивным матчам. 19 апреля депутаты приняли в первом чтении законопроект о запрете на посещение соревнований для фанатов-хулиганов. В зависимости от степени правонарушения срок действия запрета может составить от трех месяцев до трех лет.

Кстати, список буйных болельщиков будет размещаться в открытом доступе. Подобную практику широко применяют в Великобритании, Франции, России. Что касается белорусских фанатов, сегодня на внесение в «черный» список претендуют 130 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.