Прямой эфир

«Опасные» болельщики в Беларуси могут лишиться права посещать спортивные матчи на срок от 3 месяцев до 3 лет

19 апреля 2017 10:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. «Опасным» болельщикам могут закрыть доступ к спортивным матчам. 19 апреля депутаты приняли в первом чтении законопроект о запрете на посещение соревнований для фанатов-хулиганов. В зависимости от степени правонарушения срок действия запрета может составить от трех месяцев до трех лет.

Кстати, список буйных болельщиков будет размещаться в открытом доступе. Подобную практику широко применяют в Великобритании, Франции, России. Что касается белорусских фанатов, сегодня на внесение в «черный» список претендуют 130 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Опасные» болельщики в Беларуси могут лишиться права посещать спортивные матчи на срок от 3 месяцев до 3 лет-1

Александр Богданович, депутат палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Этот закон ни в чем никого не ущемляет, он просто делает безопасным нахождение порядочных болельщиков, которые любят спорт, которые болеют за спорт. И чтобы оградить их от нецензурных выражений и каких-то правонарушений, мы делаем это уже узаконено, будут права у каждого болельщика.

Также депутаты приняли изменения в законодательство по борьбе с терроризмом. Поправки вносятся в Уголовный Кодекс. В частности, в документе прописано, что ответственность налагается за финансирование любых расходов предполагаемых боевиков, даже оплаченный билет к месту, где террористов обучают военному делу. Кроме того, изменяется компетенция ряда структур, обеспечивающих безопасность.

# Парламент Беларуси # Александр Богданович

Другие новости рубрики

Все новости
Казахстанский город Экибастуз 18 апреля стал побратимом Партизанского района Минска
18 апреля 2017 19:01

Казахстанский город Экибастуз 18 апреля стал побратимом Партизанского района Минска

Чжан Дэцзян: Китай будет поддерживать Беларусь в её стремлении к политической и социальной стабильности
18 апреля 2017 16:37

Чжан Дэцзян: Китай будет поддерживать Беларусь в её стремлении к политической и социальной стабильности

Визит Президента Беларуси в Китай планируется в мае
18 апреля 2017 10:57

Визит Президента Беларуси в Китай планируется в мае