Казахстанский город Экибастуз 18 апреля стал побратимом Партизанского района Минска

Новости Беларуси. Партизанский район Минска и город Экибастуз Казахстана 18 апреля подписали соглашение о побратимстве. Объединяет административные единицы развитая промышленность. Документ предполагает активное сотрудничество в жилищно-коммунальной сфере, промышленности, торговле. Наши зарубежные партнеры готовы перенять отечественный опыт в создании бесшумных трамвайных рельсов, развитию велодвижения, а также по раздельному сбору вторресурсов. Партнеры из Казахстана планируют обновить свой парк общественного транспорта 20 единицами белорусского.

Кайрат Нукенов, аким Экибастуза (Казахстан):

Были на свободной экономической зоне у вас, были на заводе, который выпускает троллейбусы.

У нас есть культурный центр «Беларусь», который часто выступает со своими инициативами, придвигает у нас белорусский язык. И мы его поддерживаем на всех уровнях. Хотелось бы и в этой части тоже поработать.

Денис Овсяников, глава администрации Партизанского района:

У нас на сегодня подписаны 16 соглашений. Это такие города как Туркуэн (Франция), восточная дирекция города Риги, город Адамэ (Эфиопия) и так далее.