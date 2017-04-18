Казахстанский город Экибастуз 18 апреля стал побратимом Партизанского района Минска
Новости Беларуси. Партизанский район Минска и город Экибастуз Казахстана 18 апреля подписали соглашение о побратимстве. Объединяет административные единицы развитая промышленность. Документ предполагает активное сотрудничество в жилищно-коммунальной сфере, промышленности, торговле.
Наши зарубежные партнеры готовы перенять отечественный опыт в создании бесшумных трамвайных рельсов, развитию велодвижения, а также по раздельному сбору вторресурсов.
Партнеры из Казахстана планируют обновить свой парк общественного транспорта 20 единицами белорусского.
Кайрат Нукенов, аким Экибастуза (Казахстан):
Были на свободной экономической зоне у вас, были на заводе, который выпускает троллейбусы.
У нас есть культурный центр «Беларусь», который часто выступает со своими инициативами,
придвигает у нас белорусский язык. И мы его поддерживаем на всех уровнях. Хотелось бы и в этой части тоже поработать.
Денис Овсяников, глава администрации Партизанского района:
У нас на сегодня подписаны 16 соглашений. Это такие города как Туркуэн (Франция), восточная дирекция города Риги, город Адамэ (Эфиопия) и так далее.
И вот сегодня мы подпишем соглашение с городом Экибастуз.
Визит делегации Павлодарской области Казахстана в Минск продлится еще несколько дней, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
19 апреля гости столицы отправятся с рабочей поездкой в Гомельскую область.