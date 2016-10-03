Новости Беларуси. Переговоры с МВФ по новой кредитной программе продолжатся в ближайшее время. Об этом по итогам совещания у Президента сообщил журналистам председатель правления Нацбанка Беларуси Павел Каллаур.

4 октября белорусская делегация отправится в Вашингтон. Там пройдет ежегодное собрание Международного валютного фонда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Павел Каллаур, председатель правления Национального банка Республики Беларусь:

Цифра 3 миллиарда долларов финансирования на 10 лет примерно под 2,3% остается. Она может быть увеличена. Все это зависит от двух факторов: от состояния платежного баланса страны и от тех договоренностей, которые будут достигнуты между Беларусью и Международным валютным фондом. Целый ряд вопросов имеют чувствительный характер. И необходимость того, что нужно защитить социально уязвимые слои населения. Переговорный процесс с Международным валютным фондом как раз максимально учитывает все установки главы государства.