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Зеленский назначил Кучму представителем Украины в контактной группе

03 июня 2019 13:41
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Новости Украины. Владимир Зеленский назначил второго президента Украины Леонида Кучму представителем в трехсторонней контактной группе. Переговоры в таком формате состоятся в Минске уже 5 июня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об этом стало известно 3 июня во время их совместного брифинга.

Зеленский назначил Кучму представителем Украины в контактной группе-1

Владимир Зеленский, президент Украины:
У нас есть общая позиция – это возобновление переговоров в Нормандском формате и разблокировка Минского процесса. Уже 5 июня состоится первая встреча трехсторонней группы во главе с Леонидом Кучмой.

Зеленский назначил Кучму представителем Украины в контактной группе-4

Леонид Кучма, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по ситуации на востоке Украины:
У меня есть такая возможность – в той группе, которая сегодня создана в Нормандском формате, сделать свой вклад. Если там мы принимаем решения, они должны быть в какой-то мере согласованы. В Украине они тоже должны выполняться.

Напомним, Леонид Кучма уже занимал должность представителя Украины на переговорах и был одним из подписантов Минских соглашений. Однако в сентябре 2018 года он решил сложить полномочия. Его заменил бывший первый замминистра иностранных дел Украины Руслан Демченко. Всего за время работы Леонид Кучма совершил около сотни поездок в Минск.

Зеленский назначил Кучму представителем Украины в контактной группе-7

# Международная политика # Владимир Зеленский # Фотофакт

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