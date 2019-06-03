Зеленский назначил Кучму представителем Украины в контактной группе

Новости Украины. Владимир Зеленский назначил второго президента Украины Леонида Кучму представителем в трехсторонней контактной группе. Переговоры в таком формате состоятся в Минске уже 5 июня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом стало известно 3 июня во время их совместного брифинга.

Владимир Зеленский, президент Украины:

У нас есть общая позиция – это возобновление переговоров в Нормандском формате и разблокировка Минского процесса. Уже 5 июня состоится первая встреча трехсторонней группы во главе с Леонидом Кучмой.