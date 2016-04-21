Александр Лукашенко: нынешний год должен стать переломным в преодолении негативных тенденций в экономике

Новости Беларуси. Нынешний год должен стать переломным в преодолении негативных тенденций в экономике. Об этом Президент Александр Лукашенко заявил сегодня, обращаясь с Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава государства обратил внимание на то, что последние несколько лет темпы развития в экономике немного замедлились. И хотя основную роль в этом сыграли внешние факторы, работать есть над чем и у себя.

Впрочем, говорил Александр Лукашенко не только об экономике. Выступлением были охвачены все сферы жизни страны. Внешняя и социальная политика, инвестиции и бизнес, наука и инновации, безопасность.

В Доме правительства работает съемочная группа СТВ. На прямую связь со студией выходит наш корреспондент Ольга Коршун.

Ольга Коршун, СТВ:

Непосредственно речь Президента заняла примерно 1,5 часа. Сейчас парламентарии задают вопросы главе государства. Послание белорусскому народу и Национальному собранию, как и ожидалось, было четко структурировано. Самым масштабным оказался экономический блок. Именно с рассмотрения этих вопросов Президент и начал свое выступление. Александр Лукашенко отметил, что принципы развития экономики Беларуси уже были определены его Указом №78, а это диверсификация экспорта, развитие сельского хозяйства, снижение себестоимости продукции на 25% и создание 50-ти тысяч новых рабочих мест. Задачи, конечно, сложные, но именно их выполнение, как отметил Президент, и обеспечит рост экономики. В целом в нашей стране для этого есть все условия. В первую очередь, как отметил глава государства, большой человеческий потенциал, который нужно эффективно использовать.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Улучшение деловой среды – постоянный процесс. Положительные результаты есть и подтверждаются международными экспертами. Но мы не останавливаемся на достигнутом. Цель – войти в первую тридцатку стран по условиям ведения бизнеса. Правда, когда я привожу эти факты, сам не совсем понимаю: а что в нашей стране мешает заниматься бизнесом? Все кричали, что разрешительный принцип – дайте заявительный. Дали. Пожалуйста, иди, пиши заявление и занимайся бизнесом. Но если кто-то хочет заниматься бизнесом в собственных интересах и так, как он считает нужным, не учитывая наше законодательство, наши законы, тогда вам не место работы в Беларуси. Надо прекратить этот спор, никому он не нужен. Потому что масса бизнесменов ни на что не обижаются, они зарегистрировались и работают. Работают честно. Главное, уплати налоги.

Государство защищает и будет защищать права, собственность и достоинство всех предпринимателей, которые честно ведут своё дело. Но мы вправе ожидать неукоснительного соблюдения законов, «выхода из тени» и отказа от неуплаты налогов.

Основой стратегии развития государственных предприятий должны стать эффективность и прибыльность. Каждое проблемное предприятие необходимо рассмотреть, исходя из перспектив его деятельности. Но закрытие – это не перспектива, речь идёт о ликвидации неэффективной деятельности, а не предприятий и коллективов. То есть о том, чтобы «вдохнуть» в них новую жизнь за счёт инвестиций, новых технологий, новых систем управления, новых производств. Вообще-то, можете и закрыть предприятие, но на этом месте должно возникнуть новое высокотехнологичное предприятие. И вообще можете и не создавать высокотехнологичные предприятия, но чтобы люди каждое утро имели возможность пойти на работу, честно вложить свой труд, получить зарплату и прокормить свою семью. Вот единственное требование.

Ольга Коршун, СТВ:

Рука об руку с экономикой идет и социальная сфера. Президент отметил, что в Беларуси поддержка населения всегда была и будет на первом месте. И, несмотря на объективные экономические сложности, в этом году ее объем не уменьшится. Много внимания глава государства уделил образованию – от изменения учебников до изменения статуса учителя в обществе и переподготовки кадров. В целом, Президент критиковал сферу образования за несовременность. Предостерег и от копирования западной системы образования.

Еще один вопрос, который активно обсуждается в обществе, это пенсионная реформа. Президент напомнил, что от этого никуда не уйти. Это мировая тенденция, бояться тоже этого не стоит. Но речь идет не только о повышении пенсионного возраста, но и об изменении пенсионной системы в целом.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Принимая решение о пенсионном возрасте и совершенствовании пенсионной реформы, давайте признаем, что мы плетемся в хвосте событий. Это давно уже надо было решить. Поэтому здесь никакой чрезвычайщины. И люди спокойно это приняли. Потому что уже около трети , а может и больше, половина пенсионеров давно поняли, что надо работать и работали, не выходя на пенсию. Поэтому чрезвычайщины здесь абсолютно нет. Тем не менее, разные варианты решения этой проблемы обсуждались. Наиболее рациональным признано постепенное увеличение возраста выхода на пенсию. Мы сделали этот первый шаг. А дальше, как я говорил, мы вместе с вами вернемся к этому вопросу, если в этом будет необходимость. Совершенствование пенсионной системы, как мы правильно говорим, это не только пенсионный возраст. Это пенсионная система. И сохраняя ее нынешнюю солидарную распределительную основу, в дальнейшем мы будем более активно развивать другие формы, включая накопительную. Кстати, она сегодня реализуется. И мы, глядя на Россию, Украину – наших родных братьев, убедились, что мы поступили абсолютно правильно, не нагнетая накопительную систему. Мы дали право людям: выбирайте! Если вы хотите накопительную систему, вместе с предприятиями накапливайте. Но мы сохранили вот эту основу. С учётом реальных процессов в экономике и в общественных настроениях, чтобы не допустить потерь из-за инфляции или иных негативных тенденций.

Главный посыл – мы не намерены уменьшать размеры пенсий, так же как и увеличивать налоги на предприятия и социальные выплаты самих работающих в пенсионный фонд.

Еще один блок был посвящен международным вопросам. Беларусь проводит многовекторную внешнюю политику и от этой политики отступаться не собирается. Но нужно учитывать сложную и неоднозначную ситуацию в регионе.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В последние годы серьёзно изменилась обстановка в мире. Стремительно множится число региональных конфликтов, провоцирующих масштабные миграционные кризисы. Возникают целые террористические квазигосударства, несущие угрозу для всего мирового сообщества. Беларусь должна быть готова противостоять международному терроризму, жёстко и принципиально пресекать любые его проявления, взаимодействуя с другими государствами и создавая собственную систему обеспечения безопасности. И соответствующие меры принимаются. И вы об этом не единожды слышали.

Величайшая ценность – это безопасность в обществе, обороноспособность страны, мир на Земле. Все остальное мы найдем, купим. Это второстепенно и ни в какое сравнение с безопасностью и миром на этом клочке земли, где живут белорусы, не соотносится и соотноситься не может. От того, насколько эффективно мы сможем отстоять свой суверенитет, не допустить проникновения к нам хаоса и насилия извне, избежать ошибок соседей, зависит будущее Беларуси.

Мы просто обязаны сберечь главное достояние – мир, стабильность, межнациональное и межконфессиональное согласие, открытость к сотрудничеству.

В нынешних условиях наша страна может и должна играть более активную и значительную роль в мировой политике. Сегодня Беларусь – это опора безопасности в регионе. У нас нет конфликтов по религиозному или национальному признаку. Мы никогда не создавали и не создаём проблем соседям. И никогда не будем их создавать.

Ольга Коршун, СТВ:

Кадровая политика, наука и инновации, цены, начисления зарплат. Одним словом, Президент затронул самые разные вопросы. Обратился он и к депутатам. Ведь этот год для нас особенный. В 2016-м белорусов ждут выборы в парламент.

До сих пор встреча продолжается, парламентарии задают вопросы главе государства.

Кстати, в прошлом году Послание Президента белорусскому народу и Национальному собранию заняло 2 часа 40 минут. На данный момент встреча идет, мы можем слышать трансляцию – в зале идет достаточно живой диалог. Президент продолжает давать развернутые, широкие ответы.

В эти минуты Александр Лукашенко отвечает на вопросы парламентариев. Все подробности в следующих выпусках программы Новости «24 часа» на СТВ.