Пекин готовится к масштабному параду 3 сентября

Новости Китая. Что касается празднований 70-летия окончания Второй мировой войны в Китае, приглашение принять участие в торжествах в Пекине получили представители полсотни государств. Большинство из них подтвердили свое участие. В их числе 30 президентов. Это главы таких стран, как Россия, Казахстан, Пакистан, Сербия и Венесуэла. Также ожидается приезд генерального секретаря ООН.

«Сердце китайской нации». Именно так величают площадь Тяньаньмэнь в Пекине. Здесь и Памятник народным героям, и мавзолей одного из основателей и многолетнего руководителя Компартии Китая и Китайской Народной Республики Мао Цзэдуна. И именно по этой мостовой 3 сентября впервые пройдет парад в ознаменование 70-летия победы в антияпонской войне и окончания Второй мировой войны. Ведь до этого Китай демонстрировал военную мощь раз в 10 лет – по случаю Дня образования Китайской Народной Республики.

К нынешнему событию готовятся тщательно и обещают удивить не только приглашенных персон мировой политики.

Рассматриваем убранство площади Тяньаньмэнь: у Памятника народным героям – копия участка Великой китайской стены. Впечатляет. Десятки дизайнеров и флористов создавали этот цветущий декор: более трех тысяч растений. Трибуны для гостей уже готовы. На 3 сентября синоптики обещают градус за 30, поэтому под каждым сиденьем будет бутылка воды и на всякий случай плащ от дождя.

Пока подробности держат в тайне, однако журналисты в кулуарах называют цифры: 40 тысяч гостей, полсотни военных расчетов. Впервые пройдут в едином парадном строю в центре столицы Поднебесной иностранные военнослужащие. В частности, из России, Казахстана, Сербии, Монголии и Кубы. Всего – из 10 стран. Среди приглашенных и элитное подразделение белорусской армии – рота почетного караула. Наши военнослужащие уже более двух недель в Китае, репетируют.

Сергей Степанов, младший сержант роты почетного караула военной комендатуры Вооруженных Сил Республики Беларусь:

Я испытываю большую гордость, для меня это памятное событие. Имею честь представлять свою страну на зарубежной арене, хочу, чтобы мы показали все, что мы можем.

Алексей Естахов, сержант роты почетного караула военной комендатуры Вооруженных Сил Республики Беларусь:

Мы всегда достойно показывали себя на различных парадах у нас, в Беларуси, в Венесуэле, Катаре, Москве, Объединенных Арабских Эмиратах. И поэтому мы планируем достойно показать себя и в Пекине.

Все солдаты – из знаменитых подразделений. Не только белорусы, но и наши партнеры по Евразийскому союзу. Здесь в одной казарме и казахи, и россияне. Идеальный порядок, внимание к деталям, достаточно простая организация жилого пространства.

Подготовку к прошлым парадам всегда до последнего держали под секретом. Состав расчетов можно было увидеть лишь во время большого смотра. Но нынешний парад особый: аудитория – весь мир.

В пригороде Пекина репетируют ежедневно. Принимать парад 3 сентября будет председатель КНР Си Цзиньпин.

Ван Ечэн, офицер Народно-освободительной армии Китая:

Во время парада мы должны будем два часа стоять по стойке смирно, без малейших движений. Затем начнется километровый быстрый марш до Тяньаньмэнь, а по самой площади мы пройдем отточенным печатным шагом.

Предстоящий парад – в заглавных строчках новостных лент в Китае. Это событие все больше обрастает подробностями. Генералы похудели во время нелегких тренировок в среднем на 5 килограммов, чтобы на параде выглядеть достойно. Местные СМИ рассказывают, как китайский моряк, стремящийся участвовать в параде, простоял, не моргая, почти час, побив при этом мировой рекорд.

Высокие результаты, но уже на тренировочном плацу, ставят и женщины. Они наравне с мужчинами будут чеканить шаг в парадном расчете.

Чэн Чэн, офицер Народно-освободительной армии Китая:

Мы готовимся наравне с коллегами мужчинами и, конечно, должны нести оружие. Каждая винтовка весит больше 3 килограммов. Плюс ко всему у женщин короче шаг, а нам нужно маршировать синхронно со всеми и ни в коем случае не сбивать темп.

Любопытно, что и первая леди Китая Пэн Лиюань – не просто известная певица, магистр музыки, но и обладательница чина генерал-майора Народно-освободительной армии Китая. Все свои регалии и погоны она заслужила отнюдь не благодаря покровительству мужа. В армии служит с 18 лет. Сейчас она возглавляет ансамбль песни и пляски Народно-освободительной армии.

Оркестр Народно-освободительной армии активно репетирует военные песни и марши. 3 сентября музыкантам предстоит выступать на площади Тяньаньмэнь не меньше четырех часов. Зрителям обещают показать полтысячи единиц военной техники и почти две сотни летательных аппаратов, в том числе бомбардировщики, истребители и вертолеты.

Продемонстрируют и баллистические ракеты.

Организаторы парада открыли практически военную тайну: 84% вооружений китайского производства на торжествах покажут впервые.

К параду готовятся не только военные. Чтобы убрать привычный для Пекина смог на время торжеств, сильно сократили движение общественного транспорта. 12 тысяч промышленных предприятий в Пекине и его окрестностях получили распоряжение приостановить работу. А в день парада на три часа отменяют рейсы в столичном аэропорту.

То, что в Пекине усилены меры безопасности, видно невооруженным глазом. В места праздничных торжеств уже не попасть ни на машине, ни на трамвае, ни даже на метро. Электрички проходят мимо.

1 сентября в столицу Поднебесной активно прибывают главы иностранных государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.