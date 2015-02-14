Павел Латушко, посол Беларуси во Франции: Минский саммит повлияет на двусторонние отношения Беларуси и Франции

На вопросы программы «Картина мира» на телеканале «Россия-Беларусь» ответил Чрезвычайный и Полномочный посол Беларуси во Франции, а также в Испании, Португалии — Павел Латушко. Он представил нам взгляд из Франции на минские события.



Юрий Козиятко:

Добрый вечер, Павел Павлович!



Павел Латушко, Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Беларусь во Французской Республики:

Добрый вечер!



Юрий Козиятко:

Вы находитесь в Минске, но посольство белорусское в Париже работает. Наверняка, у вас каждый день информация из Франции. Скажите, после минской встречи какие отзывы во французской прессе? Что говорят французские политики? Знаете ли Вы об этом?



Павел Латушко:

Исходя из той информации, которая поступала в эти дни на электронную почту, можно было видеть просто огромный объем, шквал публикаций, посвященных Беларуси во французской прессе. Можете себе представить, что только порядка 30 ведущих французских средств массовой информации запросили аккредитацию через наше посольство в Париже для участия в этом саммите за исключением тех, кто аккредитован постоянно.



Юрий Козиятко:

Вы сказали «шквал информации»! Информация разная бывает. Позитивная... Негативная.. Просто упоминают Минск... Может быть, есть комментарии политиков?



Павел Латушко:

Безусловно, Франция замечает наши усилия, направленные на то, чтобы нормализовать ситуацию, которая сложилась сейчас в Украине, оценивает то, что делает Беларусь. Кстати, подтверждением этому является и приезд президента Франции в Минск.



Юрий Козиятко:

Президент Франции приехал в Минск впервые! Все руководители стран, которые входят в «нормандскую четверку», так или иначе общались с нашим президентом Александром Лукашенко. Разговоры были в разном формате. Но мы видели, что были доброжелательные улыбки! Олланд очень позитивно реагировал на знакомство с Александром Лукашенко и, видимо, на то, как принимали в Беларуси! Скажите, а до приезда, как вам показалось, что Олланд (вы же с ним встречались и разговаривали не раз) знал о Беларуси и как он оценивал, может быть, неофициально, а в каких-то кулуарных разговорах политику Беларуси.



Павел Латушко:

Безусловно, посол общается с главой государства в той стране, в которой он аккредитован, прежде всего, он вручает грамоту президенту этой страны или руководителю государства.

Когда мне пришлось вручать, я имел честь вручать грамоту президенту Франции, я думал: какой символический сувенир можно было бы ему преподнести. И в последний момент пришла идея подарить черно-белую фотографию из фотохроники «БелТА», нашего агентства. На этой фотографии был изображен визит президента Жоржа Помпиду в Беларусь, в город Минск, тогда еще СССР, его встреча с Леонидом Брежневым, генеральным секретарем ЦК КПСС. На этой фотографии был также Андрей Громыко.



Юрий Козиятко:

Белорус!



Павел Латушко:

Конечно! Президент Франции узнал как Брежнева, так и Жоржа Помпиду. Я ему как раз имел возможность отметить, что Андрей Громыко родился в Беларуси.

Тогда, вручая, эту фотографию, я сказал президенту: «Вы знаете, господин президент, а эта фотография 1973 года, мне 40 лет (я родился в 1973 году). Я очень надеюсь, господин президент».. Он остановил меня, взял за руку… «Вы надеетесь, господин посол, что не придется ждать еще 40 лет визита президента Франции в Беларусь?». Я сказал «да!» И ответ со стороны Франсуа Олланда был следующим: «Не придется, господин посол!».



Юрий Козиятко:

Пророческий ответ!



Павел Латушко:

Да.

Конечно, это не был двусторонний визит, скорее это был визит в многостороннем формате, но надо понимать что это был очень важный визит с точки зрения разрешения ситуации, которая важна как для Франции, так и для Беларуси, безусловно, Украины, России и всего региона.

Посол всегда пытается довести руководителю страны, в которой он аккредитован, информацию о стране. И первые, и последующие встречи скорее были информативного характера: о том, что происходит в наших отношениях, какие инициативы между Беларусью и Францией реализовываются, что происходит в Беларуси. Скорее, это был прием информации.

Но как раз 16 января 2015 года я имел честь беседовать с господином президентом. И президент мне сказал, что он высоко ценит усилия президента Беларуси и роль нашей страны в урегулировании ситуации в Украине. Франция это отмечает и замечает. Министр иностранных дел Франции Лоран Фабиус в ходе этой же встречи отметил, что Беларусь и Франция движутся в одном направлении и нам здесь нужно быть вместе. Эти события, которые были в Минске на этой недели, показали, что Франция и Беларусь были вместе с другими странами для того, чтобы найти выход из сложной ситуации.



Юрий Козиятко:

За такими словами и за приездом президента Франции должны потянуться французские бизнесмены, потому что бизнес всегда ориентируется на политиков самого высокого уровня! Так уж совпало, конечно, случайно, никто же, наверное, не подстроил, что одновременно в Минск приехали около 60 предпринимателей из Франции. Что это было? Расскажите. Вы во главе этого движения...



Павел Латушко:

Французские бизнесмены прибыли в Беларусь (это была самая большая делегация за всю историю наших отношений) для участия в первом французско-белорусском бизнес-форуме. Мы достаточно активно позиционировали Беларусь последние два года в регионах Франции, провели 18 экономических презентаций Беларуси. И бизнес французский откликнулся. Приехало практически палитра 30 городов Франции. Если мы возьмем направление сотрудничества, то это и промышленность, и сельское хозяйство, и так далее. Не было темы, которая бы не обсуждалась. Более, наверное, 150–200 переговоров с нашими компаниями. 15 концернов, министерств, Мингорисполком, Миноблисполком приняли французских предпринимателей. Я убежден, что этот бизнес-форум даст свои плоды в активизации наших отношений, хотя прошлый год не был таким плохим. У нас рост 20% по экспорту и мы впервые превысили $100 млн. в экспорте белорусской продукции во Францию.



Юрий Козиятко:

За этими цифрами и за количеством встреч что стоит? Какая конкретика, какие проекты? Чего стоит ожидать от французского бизнеса на территории Беларуси?



Павел Латушко:

Вы знаете, хотел сказать, что здесь есть как бы две колонки, по которым мы работаем. Первое направление — это создание инструментария, который бы способствовал развитию экономических отношений. Это заседание совместной торгово-экономической комиссии, первое прошло буквально в пятницу. Мы создали общественный механизм — у нас есть франко-белорусский деловой клуб, у нас активизируются контакты между торгово-промышленными палатами, мы активно работаем в регионах страны, у нас созданы финансовые инструменты поддержки («Белэксимгарант» и «Кафас» подписали соответствующие соглашения), мы расширяем договорно-правовую базу (подписали соглашения о сотрудничестве в экономике). Мы думаем о том, как скорее подписать соглашение о защите инвестиций, об избежании двойного налогообложения. Вот это все, наверное, вписывается в инструментарий. Что касательно темы, то темы тоже достаточно предметные и конкретные: «Сотрудничество или промышленность» («Пежо»–«Ситроен» - известный проект). Это возможность создания производства по навесному оборудованию для сельскохозяйственной техники в Беларуси. Это переработка сельскохозяйственной продукции. Это достаточно глубокое сотрудничество в сфере сельского хозяйства, потому что Франция - лидер.



Юрий Козиятко:

Какие еще предприятия с французской маркой, с французским брендом могут появиться в Беларуси?



Павел Латушко:

Мы называем, что достаточно масштабно в Беларусь входит одна из крупнейших компаний мира, занимающаяся строительством гостиниц, управлением гостиниц — группа «Аккор». Она строит две гостиницы в Минске и планирует в этом году начать строительство в регионах нашей страны гостиниц бизнес-класса под маркой «Ибис». Это в Бресте, Гродно и в городе Борисове. В эти дни достигнута договоренность между «Белмедпрепаратами» и компанией «Санофи» о локализации производства лекарств на территории Беларуси.



Юрий Козиятко:

Так мы же боремся, чтобы белорусских лекарств было больше, а получается, что открываем дорогу французским!



Павел Латушко:

Безусловно, именно нашим французским партнерам на протяжении последнего года очень системно объясняем: если вы хотите сохранить долю своих лекарств на нашем рынке, нужно не просто заниматься импортом или экспортом с их точки зрения, нужно заниматься производством на территории Беларуси. Вот эта новость достаточно радостна для меня как для посла, потому что открывает новые возможности.

Переговоры были от поставки белорусского хрусталя стеклозавода «Неман» в торговую сеть в регионе Юг-Пирении до поставки белорусской водки.



Юрий Козиятко:

Под брендом «Нормандия-Неман» хрусталь будет поставляться? (улыбается)



Павел Латушко:

(усмехается) Кстати, тема «Нормандия-Неман» тоже звучит. В этом году в Ле-Бурже будет открыта новая экспозиция музея, посвященного этому легендарному авиаполку «Нормандия-Неман». Мы планируем принять участие. Также французский продюсер с большим стажем предложил нам участвовать в совместном российско-французско-белорусском проекте — в четырехсерийном телесериале, посвященном авиаполку «Нормандия-Неман». Мы должны понимать, что в нем воевали белорусы!



Юрий Козиятко:

Павел Павлович, очевидно, что в вас еще и министр культуры не умер, потому что у вас, в работе посла, очень много культурно-исторических проектов. Что еще в этой области? Что еще Вы задумали?



Павел Латушко:

Вы ведаеце, апошні год быў даволі актыўны на культурныя падзеі ў Франціыі...



Юрий Козиятко:

Самое время перейти на «беларускую мову»!



Павел Латушко:

(усмехается) Мы правялі самыя буйныя дні беларускай культуры — гэта было 35 гарадоў, 28 мерапрыемстваў, 150 тыс. французаў наведала гэтыя дні культуры, 300 беларускіх артыстаў прыехала. Мы паказалі наш балет, прыехаў Купалаўскі тэатр са спектаклем «Пан Тадэвуш» па Адаму Міцкевічу. Прайшла выстава «Арт Забор» у Парыжы, якая выклікала проста цудоўны рэзананс, дала вельмі значны пазітыўны эфект нашых кантактаў з уладамі Парыжа. Прайшлі канцэрты, выставы і г. д. Вельмі важна адзначыць, што дапамаглі правесці гэтыя дні культуры беларускія і французкія бізнэсоўцы (15 кампаній), мы не прыцягвалі бюджэтныя сродкі, але гэта акцыя дала плён, у тым ліку і ў рэгіёнах, у якіх мы адначасова праводзілі эканамічныя прэзентацыі, і культурыня мерапрыемствы. Гэта адкрывала Беларусь французам, бо, на жаль, можа дзякуючы мінскаму саміту будуць ведаць больш, але да гэтай пары французы мала ведалі пра Беларусь.



Юрий Козиятко:

Про Минский саммит вспомнили - хотелось бы в завершении еще раз вернуться к этой теме, поскольку это и для Беларуси, и для всего мира, который заинтересован в урегулировании украинского кризиса, важная тема. Скажите, минский саммит как-то повлияет на улучшение имиджа Беларуси в мире?



Павел Латушко:

Я думаю, что он повлияет, безусловно, на наши двусторонние отношения, если мы говорим про Беларусь и Францию, потому что Франция начала замечать наши усилия по Украине уже на протяжении последнего полугода, может быть, даже большего времени. Это стимулировало наши контакты. Если мы говорим в целом об отношениях Беларуси, я думаю, что Беларусь не ставила перед собой цель работать на имидж, используя эти трагические события, которые происходят у наших соседей. Для нас было самым важным оказать содействие, включиться в тот процесс урегулирования, который бы позволил установить мир в этом регионе. Безусловно, это все в результате даст и имиджевый эффект для Беларуси. Нас лучше узнают, больше узнают, узнают как страну, которая может играть определенную серьезную, существенную роль во внешней политике, но это уже производные, это не было самой целью. Я в этом уверен.



Юрий Козиятко:

Спасибо, Павел Павлович!



Павел Латушко:

Спасибо!