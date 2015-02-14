Откуда пошло название «нормандская четверка»? Репортаж из Франции

И еще одна точка на карте – символическая, учитывая название четверки высокопоставленных переговорщиков - это Нормандия. Из этого Северо-западного региона Франции - на связи с нами журналист Наре Тадевосян, которая готова объяснить, откуда пошло название «нормандская четверка» и каким образом именно Нормандия – вместе со столицей Беларуси – Минском – войдет в историю мирных переговоров по Украине?

Юрий Козиятко:

Наре, добрый вечер!

Наре Тадевосян:

Здравствуйте, Юрий! Мы сейчас находимся на берегу пролива Ла-Манш, в городке Дьеп. Это сердце Нормандии. Впервые лидеры Украины, России, Франции, Германии подробно обсудили варианты мирного разрешения украинского кризиса именно в нашем регионе Франции. Символично, что в июне 2014 года в Нормандии отмечали 70-летие высадки союзных войск. Именно во время торжественных мероприятий делегация России, Украины, Франции, Германии впервые приступили к обсуждению украинского вопроса. С тех пор мировые СМИ встречи глав 4 государств стали называть нормандским форматом или «нормандской четверкой». Вторая подобная встреча прошла в октябре в Милане. В январе должны были состояться переговоры в нормандском стиле в Казахстане, однако их отменили из-за неготовности сторон. И на этой неделе во Франции зазвучало имя столицы Беларуси - Минска. Раньше этот регион с Францией связывало название легендарной эскадрильи «Нормандии-Неман», которая принимала участие в освобождении Беларуси. Кроме названия реки Неман здесь останется и Минск как площадка для непростых, но конструктивных переговоров. Как и 70 лет назад, европейские страны, не смотря ни на какие разногласия, смогли объединить усилия ради сохранения мира.