Без влияния США не обходится украинский конфликт: взгляд на саммит в Минске профессора Рэдфордского университета

Несомненно, без влияния США не обходится украинский конфликт. А европейская политика не может игнорировать интересы США. Мы пообщаемся с профессором Рэдфордского университета Григорием Иоффе, большим заокеанским специалистом по Беларуси.

Юрий Козиятко:

Здравствуйте, Григорий! Удобно ли было следить за переговорами в Минске, учитывая большую разницу во времени?

Григорий Иоффе:

Разница во времени как раз благоприятствовала: когда в Минске была глубокая ночь - тут еще был вечер. Я следил, потом заснул. Но следил достаточно долго.

Как вы знаете, Меркель побывала в Вашингтоне до этих переговоров, координировала свои переговорные позиции с Обамой. Уже из этого видно, что была представлена рука Вашингтона. Во-вторых, угроза широкомасштабной посылки оружия на Украину довлела над участниками переговоров и, мне кажется, оценки в прессе, мол, европейцы решили взять инициативу мирных переговоров на себя и тем самым оттеснить «американских ястребов» от участия в принятии решений - вполне возможно, что такая трактовка имеет право на жизнь. Американцы были представлены косвенно. Независимо от результатов этих переговоров, оценки их значения - одно однозначно: для Беларуси эта инициатива в проведении переговоров и их фактическое проведение - событие с большим знаком «плюс». Беларусь тем самым сильно повышает уровень своей узнаваемости в Америке и других странах. Очень хорошо, что Беларусь играет такую миротворческую роль, события повышают уровень консолидации в белорусском обществе вопреки известным разделам. Ничего, кроме хорошего.