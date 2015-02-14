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Без влияния США не обходится украинский конфликт: взгляд на саммит в Минске профессора Рэдфордского университета

14 февраля 2015 20:40
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Несомненно, без влияния США не обходится украинский конфликт.  А европейская политика не может игнорировать интересы США. Мы пообщаемся с профессором Рэдфордского университета Григорием Иоффе, большим заокеанским специалистом по Беларуси.

Юрий Козиятко:
Здравствуйте, Григорий! Удобно ли было следить за переговорами в Минске, учитывая большую разницу во времени?

Григорий Иоффе:
Разница во времени как раз благоприятствовала: когда в Минске была глубокая ночь - тут еще был вечер. Я следил, потом заснул. Но следил достаточно долго.
Как вы знаете, Меркель побывала в Вашингтоне до этих переговоров, координировала свои переговорные позиции с Обамой. Уже из этого видно, что была представлена рука Вашингтона.  Во-вторых, угроза широкомасштабной посылки оружия на Украину довлела над участниками переговоров  и, мне кажется, оценки в прессе, мол, европейцы решили взять инициативу мирных переговоров на себя и тем самым оттеснить «американских ястребов» от участия в принятии решений  - вполне возможно, что такая трактовка имеет право на жизнь. Американцы были представлены косвенно.  Независимо от результатов этих переговоров, оценки их значения - одно однозначно:  для Беларуси эта инициатива в проведении переговоров и их фактическое проведение - событие с большим знаком «плюс».  Беларусь тем самым сильно повышает уровень своей узнаваемости в Америке и других странах. Очень хорошо, что Беларусь играет такую миротворческую роль, события повышают уровень консолидации в белорусском обществе вопреки известным разделам. Ничего, кроме хорошего.  

# Беларусь-США # Григорий Иоффе

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