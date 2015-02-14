На прямую телефонную связь с населением вышли все регионы Беларуси

Новости Беларуси. Вопрос по адресу. Вот уже в пятый раз на прямую телефонную связь вышли все регионы Беларуси. На протяжении трёх часов представители облисполкомов и Минского горисполкома, а также районные власти отвечали на самые волнующие вопросы жителей страны. Чиновники взяли на контроль около полутысячи обращений.

Еженедельные, дистанционные, открытые. Стучаться в десятки дверей кабинетов нынче не актуально. Один телефонный звонок — и о проблеме не только услышат, в ней разберутся и помогут решить, причем в кратчайшие сроки. О доверии к такому диалогу с управленцами говорит и большое количество дозвонившихся.

Ее звонок буквально крик о помощи. Вот уже несколько лет Ирина Зибарева из Гродно борется с владельцами легковушек. Женщина сетует, зеленую зону возле многоэтажки превратили в автостоянку. Повсюду грязь, разбитые тротуары и сломанные деревья. А ЖЭС и ГАИ на несанкционированную парковку лишь разводят руками. Дескать, и территория это не их, и проблемы в этом они не видят. Правда, после звонка на горячую линию надежда у женщины все-таки появилась.

Ирина Зибарева, жительница Гродно:

Меня зампредседателя облисполкома внимательно выслушал. Он сказал, что на газонах не должны ставить машины. Поэтому он даст распоряжение какое-то, чтобы здесь всё проверить. Думаю, что подключат ГАИ. Пусть чаще приезжает, проверяет.

Обращений в Гродно традиционно было много. Звонили практически со всех районов области. На прямой линии с населением три часа в режиме онлайн был заместитель председателя облисполкома Юрий Шулейко. Вопросы в основном касались социальной сферы: кто-то интересовался возможностью трудоустройства, а кто-то деятельностью здравоохранения. Основные же проблемы, и это, к сожалению, стало традиционным почти для всех регионов страны, в жилищно-коммунальном хозяйстве и строительстве жилья. На многие вопросы удалось ответить уже во время прямой линии. Ведь вместе с заместителем председателя облисполкома с гражданами общались и представители практически всех областных служб. А иногда и вовсе достаточно было просто разъяснений законов и постановлений.

Юрий Шулейко, заместитель председателя Гродненского облисполкома:

Мы пытаемся наиболее эффективно построить свою работу. Кто выходит на прямую линию со мной, это 3,5,6 минут, а хотелось бы иметь более авторитетных ответов. И то, что если есть сегодня специалисты ЖКХ, землеустроительной службы, автотранспорта нашего областного, то они отвечают профессионально и вопрос снимается. И, наверное, тот, кто дозванивается, ответом удовлетворен.

Ее вопрос тоже больше похож на последнюю надежду. На другом конце провода — мама ребенка-инвалида. С десяток лет назад семья стала на очередь за квартирой. Долгожданных метров не дождались. И в 2012-ом году купили в кредит двушку. Исполком выделил субсидию в 20 миллионов белорусских рублей. А вот погасить их можно сказали, мол, только тогда, когда семья выплатит ссуду. У Татьяны Алексеевны возник логичный вопрос: Для чего выделять вот эти 20 миллионов, если сейчас мы проценты платим больше, чем ребенок получает пенсию инвалида.

Заместитель председателя Мингорисполкома Игорь Карпенко курирует вопросы социальной направленности: здесь и образование, и здравоохранение, и соцзащита. Однако, как оказалось, возможность решения проблемы конкретно этой семьи зависит далеко не от одного управления.

Игорь Карпенко, заместитель председателя Мингорисполкома:

Бывают проблемные вопросы, которые требуют решения, индивидуального подхода. А бывают конкретные предложения: например, чем наполнить пешеходную улицу, какие-то предложения по культурным проектам в летний период, когда мы открываем туристический сезон возле ратуши. То есть спектр вопросов широкий — это прямой контакт власти с населением. То, что позволяет вникнуть в те насущные вопросы, которые волнуют наших людей.

Вот уже пятые прямые линии прошли в несколько обновленном формате. Сперва звонки принимали специалисты отдела по обращениям граждан, фиксировали данные людей, контактные телефоны и адреса. Уже после звонивших переадресовывали чиновникам. Около полусотни вопросов поступило и к первому заместителю председателя Витебского облисполкома Геннадию Гребневу.

Геннадий Гребнев, первый заместитель председателя Витебского облисполкома:

Наша основная задача, власти, в ходе этих прямых линий почувствовать градус среди населения существующих проблем. Конечно, максимально постараться снять эти проблемы, как говорят в народе, не откладывая в долгий ящик.

Не обошли стороной жилищные проблемы и жителей северного региона страны. В октябре 2014 года чета Мещановых получила арендное жилье. Супруги сделали добротный ремонт, но уже спустя несколько месяцев по стенам поползла плесень. За помощью к специалистам обращались неоднократно, но вот помощи так и не дождались.

Как оказалось, за три часа живого общения возможно разрешить даже самые сложные ситуации. Не попадут в стол и вопросы, на которые ответы сегодня найдены не были. В проблемах разберутся и о результатах звонившему сообщат письменно в течение 14 дней. А уже 21 февраля двустороннее общение продолжится. Дистанционно. Открыто. И на всех уровнях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.