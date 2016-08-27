Парламентские выборы в Беларуси: как работают депутаты и с какими помыслами готовятся передать кресла новому созыву

Пакистан, кстати, в большой степени аграрная страна – почти половина населения (43% или 45%) занята в сельском хозяйстве. У нас только каждый десятый на фермах и полях. Но эта отрасль для Беларуси тоже весьма важна. И начали мы программу неслучайно с новостей уборочной. Количество зерна в закромах прибывает, а вот на выборах в парламент наоборот происходит убыль – убыль кандидатов в депутаты. Более 20 зарегистрированных претендентов в последнее время просто сошли с дистанции по собственному желанию.

Возможно, зарегистрировались сгоряча (и такое бывает), не понимая куда идут. И, к слову говоря, наблюдая за выступлениями многих кандидатов в депутаты, такое ощущение что большой отряд романтиков собрался. Щедрые посулы возвращают во времена, когда коммунизм к 1980 году Хрущев планировал, когда каждой советской семье квартиру к 2000 году Горбачев обещал. Есть ощущение, что многие претенденты не очень-то понимают, куда избираются, кто такой депутат, что он реально способен и должен сделать. Тему продолжит Яна Шипко.

Та самая «подкова», где заседает белорусский парламент. Этот Овальный зал вы привыкли видеть по телевизору. Как работают депутаты – взгляд по обе стороны президиума. Не всегда единогласно «за» – как принимаются и пишутся законы и с какими помыслами парламентарии готовятся передать депутатские кресла новому созыву.

С депутатским портфелем Виктор Гуминский не расставался 16 лет. В Парламенте – четыре созыва из пяти. Но перед дверями в Овальный зал даже депутат-рекордсмен на секунду приостановится.

Экс-военному со звездами полковника на плечах под сводами этой пятиконечной пришлось учиться отвоевывать уже собственную позицию.

Вот и первое рабочее место. В зале без таблички. Ведь уже шесть лет как избран вице-спикером и «переехал» в президиум.

Виктор Гуминский, заместитель председателя Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Вначале это были просто кнопки. Такой электронной системы не было.

Да или нет. Поневоле задумаешься. Когда от выбранной кнопки зависит, как будет жить страна.

Виктор Гуминский, заместитель председателя Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Порой бывают законы, которые не нравятся кому-то по своей жесткости. Наша задача – это обеспечить мир, спокойствие, безопасность наших граждан. И для этого иногда на опыте чужом международном мы принимаем те законы, которые работают на упреждение.

Старожил парламента за преемственность в депутатском корпусе. 30% действующих парламентариев баллотируются и в этой кампании. Зато идут с конкретными предложениями.

Виктор Гуминский, заместитель председателя Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Есть такая книжка, которая называется Конституция Республики Беларусь, основной наш закон. И там написаны полномочия. Смотришь: от начала до конца депутат обязуется построить садики, дорогу сделать, асфальтировать. Да не это его задача. Вот если бы он написал, что внести изменения в такой-то закон по таким-то вопросам, это была бы правильная позиция.

Виктор Яковчук, политолог:

Спектр предвыборных обещаний такой широкий: от того, что уже давно сделано (об этом, видно, кандидаты не знают), до полного абсурда, типа завтра решим все проблемы белорусов.

Минский офис ОБСЕ. Глава миссии наблюдателей нашла время для встречи с нами в очень напряженный период. Сейчас за один день может побывать в разных уголках Беларуси. Работу парламента Тана де Зулуета знает изнутри – сама была депутатом в Италии.

Тана де Зулуета, глава миссии БДИПЧ ОБСЕ по наблюдению за выборами депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Людей, которые заседают в конгрессе США, называют lawmakers (те, кто делает законы). Это очень важная функция. И она играет важную роль для всех парламентов, в том числе и президентских Республик. Конституции стран обычно говорят о том, что каждый член парламента должен исполнять обязанности с честью и нести с уважением эту часть работы. Жаль, если кто-то из парламентариев нарушает эти нормы. Ведь это место, где люди могут открыто обсуждать различные вопросы и где они должны относиться с уважением друг к другу.

Однако даже в британском парламенте чопорные лорды политической силой не прочь помериться совсем не аристократично. Бои без правил – не редкость и в украинской Раде. Впрочем, как уверяют эксперты, шоу-то постановочное.

Денис Кирюхин, аналитик Киевского центра политических исследований и конфликтологии:

Эти парламентские драки зачастую идут по договоренности. Ни для кого не секрет, что в тот день, когда в парламенте будет драка, все парламентарии приходят без галстуков. Зачастую после драки, вот этих жестких боев мы можем увидеть их как в кулуарах парламента либо в парламентском буфете они все сидят и дружно продолжают разговаривать.

А вот перенимать позитивный опыт стоит. Парламентское сотрудничество у Беларуси по всеми миру.

Валентина Леоненко, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Мне удалось принимать участие в работе Европарламента. Это дает возможность сотрудничать уже на государственном уровне.

На даче, что Владимир Цыдик построил своими руками, впервые гостят журналисты. Смотришь на депутата и кажется: 24 часов в сутках мало, чтобы все успевать. Сад, подворье, на грядках необычные сорта овощей. Не даром в прошлом аграрий.

От собственного хозяйства к грандиозным проектам. Под Минском депутат начал разбивать дендропарк на три гектара с экзотическими растениями из разных климатических зон.

Владислав Цыдик, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Считаю, что нужно показывать пример, как надо с бумагами работать бюрократу, как надо на практике физически работать, не говорить, что ты интеллигент. Кладку кирпичную сделать, бревно зачесать. Надо, чтобы руководители были одновременно практики, управленцы, народники по существу.

Впрочем, от сорняков успевает очищать не только будущее место отдыха, но и поле законодательное.

Владислав Цыдик, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Я очень горжусь тем, что приняли в парламенте закон о регистрации и прослеживании продуктов животного происхождения. Это открытая карта для каждого покупателя, чем он питается.

Проблемы житейские своих избирателей решал не раз. Построил мост через реку, осветил перекресток, помогал церковь строить и даже археологические раскопки проводить. Всех добрых дел не счесть.

Владислав Цыдик, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

85 пар валенок подарил нашим ветеранам, нашим пенсионерам. Каждый депутат должен посадить дерево, родить закон и построить министра? Функциями этими не занимаемся – струнить органы власти. Быть щепетильным нужно, спрашивать, какое видение того или иного направления, чтобы дела шли в государстве очень успешно.

Как это деревце сирени, депутатская работа еще даст всходы. А до парламентской перезагрузки пару недель. И новый состав народных избранников определять нам.