Великобритания завершит Brexit в обход парламента к 2019 году

Новости Великобритании. Brexit, вероятнее всего, будет завершен к 2019. Премьер-министр Великобритании не станет проводить закон о выходе страны из ЕС через парламент.

Тереза Мэй совершит всё своей властью: она воспользуется 50 статьей Лиссабонского соглашения, которое исполняет в Евросоюзе роль временной конституции.

Эта статья позволяет стране-члену ЕС в течение 2 лет завершить процедуру выхода.

В британском парламенте преобладают противники Brexit, а премьер собирается покончить с этим в максимально короткие сроки, ссылаясь на то, что решение на этот счет было принято большинством граждан Королевства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.