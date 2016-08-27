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Великобритания завершит Brexit в обход парламента к 2019 году

27 августа 2016 12:01
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Новости Великобритании. Brexit, вероятнее всего, будет завершен к 2019. Премьер-министр Великобритании не станет проводить закон о выходе страны из ЕС через парламент.

Тереза Мэй совершит всё своей властью: она воспользуется 50 статьей Лиссабонского соглашения, которое исполняет в Евросоюзе роль временной конституции.

Эта статья позволяет стране-члену ЕС в течение 2 лет завершить процедуру выхода.

В британском парламенте преобладают противники Brexit, а премьер собирается покончить с этим в максимально короткие сроки, ссылаясь на то, что решение на этот счет было принято большинством граждан Королевства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На референдуме 23 июня 52% из них проголосовали «за» выход и 48% были против.

# Brexit

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