Александр Лукашенко поздравил Молдову с Днём Независимости

Новости Молдовы. День Независимости отмечает 27 августа Молдова. С национальным праздником Президента этой страны Николая Тимофти поздравил Александр Лукашенко.

В своём послании глава государства отметил, что белорусско-молдавское сотрудничество характеризуется активным стремлением двух стран к углублению всесторонних связей.

«Беларусь остается надёжным другом Молдовы и готова предпринимать все необходимые шаги для дальнейшего развития межгосударственного взаимодействия», – говорится в поздравлении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.