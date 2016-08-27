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Александр Лукашенко поздравил Молдову с Днём Независимости

27 августа 2016 12:03
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Новости Молдовы. День Независимости отмечает 27 августа Молдова. С национальным праздником Президента этой страны  Николая Тимофти поздравил Александр Лукашенко.

В своём послании глава государства отметил, что белорусско-молдавское сотрудничество характеризуется активным стремлением двух стран к углублению всесторонних связей.

«Беларусь остается надёжным другом Молдовы и готова предпринимать все необходимые шаги для дальнейшего развития межгосударственного взаимодействия», – говорится в поздравлении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Александр Лукашенко # Беларусь-Молдова # Беларусь-Молдова # Новости Молдовы # Фотофакт

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