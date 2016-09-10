Парламентские выборы: как прошло досрочное голосование в Беларуси и даже в Австралии

Завтра – выборы в парламент, основной день, важный день для страны, для всех нас (даже для тех, кто уже проголосовал). Особенно важный для кандидатов в депутаты. Как фигуристы после катания – помните эту картинку: после выступления сидят запыхавшиеся и ждут оценок – так и кандидаты ждут оценок народного «жюри». Во время выборов (в отличие от фигурного катания) не оценивают отдельно технику и артистизм, хотя можно было бы – немало артистов проявилось во время агитации. Артистов и в прямом, и в переносном смысле. Не будем упоминать персоны, фонтанировавшие яркостью содержания и форм – сочтут, что это агитация или антиреклама накануне решающего дня. Однако ж не всегда побеждают эпатажные и красноречивые, не зря ведь существует такое понятие, как «темная лошадка». Наш памяркоўны человек не любит хистаний из крайности в крайность и часто выбирает меньшее из зол. Так вот, чтобы сохранить то, что есть – мир, спокойствие и безопасность. А революциями пусть в Киеве развлекаются.

Пять дней досрочного голосования позади. Только что закрылись избирательные участки. Рассказывает Яна Шипко.

Благодаря соседству нашей телестудии с одним из избирательных участков столицы мы рассказываем вам о финише досрочного голосования практически в режиме онлайн. А его окончание как раз совпало с выходом в эфир нашей программы.

Двери участков закрылись ровно в 19.00. Результаты этой электоральной субботы пока не подведены, но уже за первые четыре дня свои голоса отдала четверть избирателей страны.

Больше 6 тысяч участков по всей Беларуси. Бюллетени еще накануне в понедельник привезли даже в самые отдаленные уголки страны. И вот на старте досрочного голосования первый бланк на этом могилевском участке достается Татьяне. Через час на поезд, едет в гости к дочке. Потому на выборах решила не прыгать в последний вагон, а проголосовать заранее. Пришла к самому открытию.

Татьяна Петренко, житель Могилева:

Для меня очень важно, чтобы человек был культурный, чтобы у него были грамотно построены предложения, потому что когда порядок в речи, значит будет порядок и в голове, и в делах.

Тем временем на глубоком Полесье избирателей встречают в духе национального гостеприимства. В агрогородке Бездеж, что славится самобытными фартушками, проголосовать приглашают с рушником. На участке многолюдно. Ведь выбирать, по сути, того, кто представит лицо региона в обновленном парламенте.

Людмила Янущик, житель деревни Бездеж Дрогичинского района:

В кандидате, я думаю, самое главное – это данные обещания, исполнение этих обещаний.

А это уже Брест. За бодрым шагом настоящего полковника Николая Никитовича в его 90 лет угнаться не поспевают. На участке в школе под звон детских голосов и сам словно молодеет.

Ветеран не только Великой Отечественной, но и миссии наблюдателей. Не пропускает ни одной избирательной кампании. Точно знает, за что голосовал сам, и с удовольствием отмечает высокую явку молодежи.

Николай Мельник, наблюдатель на избирательном участке № 44 Бреста:

Законодательство, которое существует, четко выполняется. Когда все люди приходят жизнерадостные, понимают необходимость этих выборов.

Перенесемся на север Беларуси. Здесь уроженец Бреста Дмитрий пришел проголосовать заранее – на выходные собирается домой. Регистрация витебская – по месту учебы. По традиции – дебютантам на выборах подарки. В свои 18 голосует впервые.

Дмитрий Ванюк, студент Витебского государственного технологического университета:

Здесь как в боксе: один удар решает исход сражения. Здесь один голос решает исход всего будущего страны.

Спортивную аналогию Дмитрий, увлекающийся боксом, провел не единственный. Вот и белорусская золотая рыбка Александра Герасименя свой голос отдала за кандидата, что не мелко плавает.

Александра Герасименя, серебряный призер Олимпиады-2012, бронзовый призер Олимпиады-2016 по плаванию:

Улучшение в какой-то одной сфере уже даст толчок на улучшение в другой, потому что это и есть движение вперед. И я за движение вперед, независимо в какой сфере это произойдет.

Золотые триумфаторы Сочи – фристайлисты – тоже отдали свои голоса. Пока на одном участке Антон Кушнир позировал с юными фанатами, на другой Алла Цупер пришла с сыном. Тимофей самостоятельно преодолел всю дистанцию до избирательной урны. Спортсмен растет? Кстати, о его будущем мысли в первую очередь при выборе кандидата.

Алла Цупер, олимпийская чемпионка по фристайлу:

Хочу, чтобы мои дети и их дети росли под мирным небом и чтобы у нас были хорошее образование, медицины, чтобы наши дети росли здоровыми, счастливыми.

Не изменила традиции свой голос отдавать во второй день досрочного голосования и Лидия Ермошина. Попутно оценив работу избирательной кампании и оснащение участка. Ход голосования на неделе глава ЦИКа обсуждала и с Президентом.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я вижу тенденцию некую. Кто-то боится, что Запад плохо оценит, если будет большой процент досрочного голосования. Лидия Михайловна, я думаю, нам этого бояться не надо. Очень серьезные средства массовой информации проанализировали другие страны – там никто не напрягается по этому поводу. И надо понимать, что эта неделя прекрасная будет, погода и прочее, люди будут сидеть на дачах, на берегу озера, будут заниматься своими проблемами, вопросами, дети в школу пошли и так далее. И каждый будет выбирать момент, когда ему лучше проголосовать.

Метеопрогноз действительно сделал погоду досрочного голосования в стране. Многие предпочли освободить солнечный уик-энд, проголосовав заранее.

А приехав на этот участок в спортивном зале школы, наш телеоператор попал не только в цель, но и непривычно для себя – в кадр. Не упустил возможности проголосовать. В основной день выборов ведь предстоит работа в прямом эфире.

Алексей Юнаш, телеоператор:

Освещаем сами выборы, поэтому для меня единственный шанс проголосовать вот так вот – прямо на рабочем месте, раз оказался на своем предвыборном участке.

Увидеть пару прямиком из-под венца эта избирательная комиссия точно не ожидала. Подписями молодожены сегодня скрепили не только свой союз, расписались и на избирательном участке.

А этот список проголосовавших украсил звездный автограф. Алена Ланская просит лишь не называть при камере прописку. Потом от поклонников не отобьешься. На неделе певица отметила День рождения. Но даже в праздничной суете нашла время проголосовать.

Алена Ланская, заслуженная артистка Республики Беларусь:

Когда я выбирала своего кандидата, конечно же, меня интересовал возраст, статус, положение в обществе и, немаловажно, финансовый вопрос, какие идеи и цели он преследует.

Голосовали досрочно, впрочем, на всех континентах. 47 участков открыты за рубежом. В Париже один из залов особняка, где размещается белорусское посольство, украсили льняные шторы – для тайного голосования. Этот участок прикрепили к минскому Купаловскому избирательному округу.

А это на связи с нами Австралия. За 15 тысяч километров наши земляки на Зеленом континенте впервые участвуют в выборах. Каждого избирателя приглашали индивидуально по телефону.

Максим Макаров, секретарь посольства Республики Беларусь в Австралии:

Это участок открыт в Австралии впервые. Мы вообще очень рады, что наконец-то у граждан Беларуси появилась возможность проголосовать так далеко от своей родины Это такие отчасти приятные хлопоты, что необходимо подготовить урну, распечатать все программы кандидатов, связаться с гражданами Беларуси и сообщить о том, что будет проходить голосование.

Но вернемся в белорусскую столицу. Здесь и под занавес досрочного были желающие отдать свои голоса.

Урны опечатаны и заключены в сейфы. С финишем досрочного голосования закончилась и агитация. Но время определиться со своим народным избранником еще есть. Основной бум голосования, по традиции, завтра. И на участках уже все готово к приему избирателей.