Парламентарии Беларуси встретились с первым зампредом Госсовета и Совета Министров Кубы 24 мая

Новости Беларуси. Беларусь и Куба впредь будут поддерживать взаимные инициативы в международных организациях. Сегодня, 24 мая, в Минске спикеры обеих палат парламента встретились с первым заместителем председателя Государственного совета и Совета Министров Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом.

Между странами заключено около 30 межправительственных соглашений, которые создают прочную нормативную правовую базу для развития разносторонних отношений.

Напомним, накануне с главой кубинской делегации встретился Президент Беларуси. Александр Лукашенко обратил внимание на то, что в последнее время наметились хорошие тенденции к увеличению товарооборота между странами. Для дальнейшего сотрудничества создана хорошая основа.

Визит первого заместителя председателя Госсовета и Совета Министров Республики Куба в нашу страну продлится до 25 мая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.