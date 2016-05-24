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ЕС – Беларусь: перспективы экономического сотрудничества обсудят 24 мая в Австрии

24 мая 2016 06:54
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Новости Беларуси. Перспективы экономического сотрудничества ЕС и Беларуси сегодня обсудят на инвестиционном  форуме в Австрии. Ожидается, что в мероприятии  примут участие  около 150 представителей крупнейших европейских компаний, международных финансовых институтов, а также официальных структур Беларуси и Евросоюза.

Во время форума запланированы встречи представителей бизнес-сообщества. Для них подобные мероприятия – хороший повод наладить и укрепить отношения между странами.

Особое внимание участники уделят развитию взаимодействия в финансово-банковской сфере. Экологическое  строительство – также один из главных вопросов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Беларусь-Евросоюз

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