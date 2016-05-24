Инспекторы ОБСЕ посетят воинские части Беларуси 24 – 25 мая

Новости Беларуси. Представители из 26 стран мира в эти дни смогут убедиться в безопасности и познакомиться с политикой Беларуси в данном вопросе. Сделать это можно будет в воинских частях нашей страны, куда сегодня и отправятся инспекторы ОБСЕ.

Аналогичное мероприятие, направленное на укрепление безопасности и доверия, раз в пять лет проводится каждым государством-участником ОБСЕ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Принимая иностранных гостей, представители белорусского военного ведомства проведут для них ряд брифингов, во время которых расскажут о структуре и задачах, а также основных направлениях строительства и развития белорусской армии.