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Инспекторы ОБСЕ посетят воинские части Беларуси 24 – 25 мая

24 мая 2016 06:53
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Новости Беларуси. Представители из 26 стран мира в эти дни смогут убедиться в  безопасности и познакомиться с политикой Беларуси в данном вопросе. Сделать это можно будет  в воинских частях нашей страны, куда сегодня и отправятся инспекторы ОБСЕ.

Аналогичное мероприятие, направленное  на  укрепление безопасности и доверия,  раз в пять лет проводится каждым государством-участником ОБСЕ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Принимая иностранных гостей, представители белорусского военного ведомства проведут для них ряд брифингов, во время которых расскажут о структуре и задачах, а также основных направлениях строительства и развития белорусской армии.

# ОБСЕ

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