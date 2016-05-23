Минск и Гавана подтвердили курс на стратегическое партнерство: Александр Лукашенко встретился с первым зампредом Госсовета и Совмина Кубы

Новости Беларуси. Беларусь и Куба подтверждают курс на стратегическое партнерство. О развитии двустороннего сотрудничества 23 мая в Минске говорили Президент Александр Лукашенко и первый заместитель председателя Госсовета и Совета Министров Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес.

Как подчеркнул белорусский лидер, между странами на политической арене разногласий нет, по большинству позиций они полностью совпадают. И сейчас необходимо уделить больше внимания экономическому взаимодействию. Кубинских партнеров интересует расширение сотрудничества в научно-техническом направлении, в сфере информационных технологий, фармацевтики. Гавана также намерена перенимать наш опыт развития АПК.

Кубинский вице-премьер в Беларуси и Минске впервые. Однако наши страны связывает очень давняя дружба. В 1972-ом году венок к Монументу Победы возложил лидер кубинской революции Фидель Кастро.

44 года спустя после визита Фиделя и 25 — после развала Союза Беларусь и Куба, похоже, открывают новую страницу во взаимоотношениях. У стран традиционно полное взаимопонимание по политическим вопросам. Республики поддерживают друг друга на международной арене. Александр Лукашенко дважды был с официальными визитами на Кубе. Сегодня — время выстраивать экономические связи.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В последнее время наметились хорошие тенденции к увеличению товарооборота между нашими государствами. И, вообще, хорошие тенденции в сфере торгово-экономического сотрудничества между нашими государствами. Мы приветствуем нормализацию отношений между Кубой и Соединенными Штатами Америки. Я уверен, что эта нормализация приведет также к хорошим последствиям в сфере экономики кубинской республики. Мы уже сейчас видим хорошие тенденции в возрождении сельского хозяйства, других отраслей, очень важных для кубинской экономики. Мы также видим свое место в кубинской экономике, место Беларуси. Я хочу, чтобы вы знали, что мы готовы к такому сотрудничеству, тем более у нас создана хорошая основа этого сотрудничества, у нас заключены порядка трех десятков межправительственных соглашений, которые создают прочную нормативно-правовую базу этого сотрудничества.

Мигель Марио Диас-Канель Бермудес, первый заместитель председателя Государственного совета и Совета министров Республики Куба:

Хотел бы подчеркнуть, что за те немногие часы, которые мы находимся в Беларуси, у нас создались самые наилучшие впечатления о нашей стране. Хотел бы передать также от нашего президента Рауля Кастро наилучшие пожелания в ваш адрес. Эти приветственные пожелания самые теплые и самые дружественные. Он просил меня подтвердить вам, что вы всегда приглашены в нашу страну.

Гость с Острова Свободы — один из самых заметных кубинских политиков. Из поколения молодых он самый высокопоставленный чиновник Кубы, не принимавший участия в революции. Дорога молодым — это официальный курс Компартии Острова Свободы. Нынешний глава государства — Рауль Кастро — как-то назвал Мигеля своим преемником. Это значит, что в 2018-м молодой политик, часто надевающий, как и Кастро, белую рубашку — «гуябера» — может возглавить Кубу. Кстати, по рассказам школьных товарищей, в юности Мигель увлекался песнями «Битлз».

В Беларуси кубинцев интересуют в первую очередь известные со времен Союза тракторы и грузовики. И комплектующие для них. Стороны активно осваивают новые формы торговли. Например, кредиты для закупок белорусских товаров. Есть интерес к нашему опыту по созданию Парка высоких технологий. Уже есть совсем свежие контракты на поставку запчастей для тракторов – более полутора тысяч наименований. Ежегодно Беларусь отправляет на Остров Свободы около 200 тракторов. Планы на этот - поднять планку.

Виталий Маринич, начальник управления развития продаж запасных частей ОАО «МТЗ»:

Минский тракторный завод заключил в 2016 году одну из своих самых крупных сделок по поставке запчастей в страны дальнего зарубежья. В частности, на Кубу.

За последние годы на Кубе серьезные перемены. Экономика либерализируется, растет число частных предприятий, взят курс на модернизацию. США недавно заявили о намерении восстановить дружеские отношения с Островом Свободы после 50 лет эмбарго.

Куба намерена существенно повысить эффективность экономики. При этом сохранить социальные завоевания. Не последнюю роль в этих процессах может сыграть и Беларусь. Кстати, именно в этот день – 23 мая – в 1963 году Фиделю Кастро присвоили звание Героя Советского Союза. Такие интересное историческое совпадение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.