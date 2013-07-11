Парламент Беларуси: страна готова к созданию совместных с Арменией производств, предприятий и сборочных производств

Новости Беларуси. Парламентарии из Армении с визитом в Беларуси. Стороны обсуждают в Минске новые формы торгово-экономического сотрудничества и участие в этом процессе депутатов.

Как было отмечено, экономики двух стран взаимодополняемы, но потенциал использован не до конца. Необходимо больше внимания уделять продвижению белорусских товаров, реализации инвест-проектов, развитию кооперационных связей, созданию совместных производств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Делегацию Армении 11 июля принимали в Палате представителей. Белорусские и армянские парламентарии договорились о переходе к новым формам сотрудничества. Стороны обсудили перспективы торгово-экономических отношений. Беларусь готова к созданию совместных производств, предприятий и сборочных производств, отметили в белорусском парламенте.

Визит армянской делегации продлится до 14 июля. В программе помимо заседаний запланировано посещение Брестской и Минской областей.

Виктор Гуминский, заместитель председателя Палаты Представителей Национального собрания Республики Беларусь:

На сегодняшний день тот товарооборот между Республикой Беларусь и Республикой Армения, несмотря на то, что он ежегодно увеличивается, тем не менее, потенциал далеко не исчерпан и резервы у нас большие.

Эдуард Шармазанов, заместитель председателя Национального собрания Республики Армения:

У нас очень высокий уровень взаимодоверия, уровень культурных отношений, но торгово-экономические отношения уступают этому уровню. Как стратегические партнеры, как союзники, мы должны очень много делать для того, чтобы торгово-экономические отношения поднялись бы на более качественный уровень.