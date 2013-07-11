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Александр Лукашенко поздравил Президента Монголии с национальным праздником Наадан

11 июля 2013 09:30
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Новости Беларуси. Монголия отмечает национальный праздник Наадан и годовщину народной революции. Фестиваль «Наадан» включает в себя состязания в борьбе, стрельбе из лука и скачках – традиционных для Монголии видах спорта. Праздник отмечается по всей стране несколько дней и приурочивается ко Дню национальной независимости.
 
С национальным праздником Президента Монголии поздравил глава нашего государства. Александр Лукашенко выразил уверенность, что продолжение двустороннего диалога и расширение плодотворного взаимодействия в торгово-экономической сфере будут способствовать росту благосостояния граждан двух стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
# Международное сотрудничество # Праздничные даты

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