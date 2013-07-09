Ежегодная сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ: подход Беларуси к зеленой экономике был принят единогласно

Новости Беларуси. Итоги участия белорусской делегации в работе ежегодной сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, которая проходила в Стамбуле, подвели сегодня в Палате представителей. Предложенный нашей страной подход к зеленой экономике был принят единогласно.

При обсуждении иных вопросов, касающихся нашей страны, также включенных в итоговые документы сессии, позицию Беларуси поддержало рекордное количество государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виктор Гуминский, заместитель председателя Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

В отношении Беларуси ни в одном выступлении ни на одном комитете не было сказано ни одного плохого слова, в отличие от предыдущих сессий. Это о многом говорит. Депутаты с пониманием относятся к нашей ситуации.