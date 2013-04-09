Папа Римский скорбит о смерти Маргарет Тэтчер

Новости Великобритании. В Великобританию продолжают поступать соболезнования в связи со смертью Маргарет Тэтчер. Скорбит о потери великого политика и Папа Римский. Он отметил ее истинные христианские ценности, которые легли в основу политики «железной леди».

В Соединённом королевстве уже начиналась подготовка к прощанию с экс-премьером. Церемония пройдет на следующей неделе. Баронессу похоронят со всеми почестями.

Траурная процессия проследует от здания парламента до собора Святого Павла. После большой заупокойной службы тело бывшего премьера кремируют и захоронят, скорее всего в этом же соборе, где покоятся наиболее известные подданные Королевства.

Напомним, Маргарет Тэтчер скончалась накануне от сердечного приступа. Ей было 87 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.