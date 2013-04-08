Прямой эфир

Выборы президента в Черногории. Оба кандидата до объявления результатов заявили о своей победе

08 апреля 2013 06:36
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Новости Черногории. В Черногории оба кандидата в президенты, не дожидаясь официальных данных, заявляют о своей победе на выборах и призывают сторонников начинать праздновать успех. Первым о лидерстве в прямом эфире объявил действующий глава государства Филип Вуянович. Затем его соперник Миодраг Лекич.

Примечательно, что Центризбирком Черногории результаты еще не огласил. Подсчет голосов продолжается. Судя по последним опросам, фаворит предвыборной гонки – действующий президент Вуянович, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Президентские выборы

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