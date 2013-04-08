Выборы президента в Черногории. Оба кандидата до объявления результатов заявили о своей победе

Новости Черногории. В Черногории оба кандидата в президенты, не дожидаясь официальных данных, заявляют о своей победе на выборах и призывают сторонников начинать праздновать успех. Первым о лидерстве в прямом эфире объявил действующий глава государства Филип Вуянович. Затем его соперник Миодраг Лекич.

Примечательно, что Центризбирком Черногории результаты еще не огласил. Подсчет голосов продолжается. Судя по последним опросам, фаворит предвыборной гонки – действующий президент Вуянович, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.