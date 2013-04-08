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Женщины будут водить школьные автобусы в Беларуси

08 апреля 2013 13:21
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Новости Беларуси. О социальной ответственности крупных организаций 8 апреля шла речь на рабочей встрече главы государства с председателем Банка развития Беларуси. Президент поручил финансовому ведомству поддержать масштабный проект «Школьный автобус». Его суть в том, чтобы в течении пяти лет обеспечить транспортом сельские школы для подвоза детей из отдаленных деревень.

Сергей Румас, председатель правления Банка развития Республики Беларусь:
В этом году Банк развития профинансирует покупку 60 автобусов, по 10 в каждую область. И здесь Банк развития подойдет к этому вопросу комплексно. Мы организуем курсы водителей для этих автобусов. Глава государства поддержал предложение, чтобы водителями в этом проекте были женщины. Женщины как водители гораздо осторожнее мужчин. И при перевозке детей это очень важно. Поэтому Банк развития организует курсы, отберет кандидатов на эту работу.
Я думаю, что уже к концу года желтые автобусы производства «Минского автомобильного завода» будут доставлять сельских детей с места их проживания в крупные агрогородки, где есть школы.

Глава государства интересовался деятельностью «Белорусской федерации футбола», которую возглавляет Сергей Румас. Стартовал XXIII чемпионат Беларуси по футболу. Он проходит по новой формуле деления команд на два круга.

Отдельно на встрече обсудили вопросы работы евразийской экономической комиссии. Совет ЕЭК планируется рассмотреть направления интеграции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Сергей Румас # Государственная социальная политика # Государственная политика # Банк развития Республики Беларусь

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