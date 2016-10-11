Палата представителей шестого созыва начнет работу 11 октября

Новости Беларуси. Новый состав Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь приступит 11 октября к своим непосредственным обязанностям. Свои места в Овальном зале займут 110 депутатов, 28 из которых – действующие и опытные представители. Именно на их плечи лягут организационные вопросы, которые депутаты шестого созыва намерены обсудить на своей первой сессии.

На начальном этапе парламентариям предстоит выбрать руководство Палаты представителей, а также обсудить перечень постоянно действующих комиссий.

Отличительной чертой одиннадцатой сессии станет и расширенный состав прекрасной половины человечества. По итогам выборов в состав нижней палаты парламента избрано 38 женщин, что составляет 34% депутатского корпуса.

Что касается шестого созыва в целом, он сформирован из управленцев, работников реального сектора экономики, врачей, аграриев, культурных деятелей.

На том, что в Овальном зале займут места достойные представители народа, в своем обращении к парламентариям сделал акцент и Александр Лукашенко. Ближайшие четыре года им предстоит совершенствовать действующие и принимать новые законы, которые будут направлены на повышение эффективности экономики, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.