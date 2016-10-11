Принц Майкл Кентский прибыл с рабочим визитом в Беларусь

Новости Беларуси. Развитие торгово-экономического сотрудничества и расширение культурных связей Беларуси и Великобритании. С рабочим визитом в Беларусь прибыл член британской королевской семьи Майкл Кентский.

В программе почетного гостя – посещение историко-культурных объектов, знакомство с парком высоких технологий, а также ряд встреч с официальными лицами Беларуси.

Принц Кентский занимается консалтинговой деятельностью, бизнесом и благотворительностью в ряде стран мира.

Среди его заслуг – ряд глобальных инициатив в сфере безопасности дорожного движения. Не исключено, что именно дорожная тема станет одной из обсуждаемых в ходе официальных встреч, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.