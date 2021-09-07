«Это пути, ведущие мир к катастрофе». Владимир Андрейченко обратился к участникам межпарламентской конференции в Вене

Вена стала площадкой для межпарламенской конференции. С видеообращением к участникам форума обратился председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Вена стала площадкой для межпарламенской конференции. С видеообращением к участникам форума обратился председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Тема, которая объединила парламентариев всего сообщества, стоит сегодня достаточно остро – безопасность. Владимир Андрейченко уверен: нельзя добиться справедливого решения вопросов международного значения силовым путем. Иначе в мире будет господствовать право силы, а не сила права.
Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Группа влиятельных стран пытается подменить международное право придуманными ею правилами. Расширение НАТО на Восток, насаждаемые извне цветные революции и попытки коллективного Запада пересмотреть итоги Второй мировой войны – это пути, ведущие мир к катастрофе. Мы, парламентарии, не можем этого допустить.
Итогом конференции станет принятие декларации о парламентском лидерстве для устойчивого развития людей и планеты.