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«Это пути, ведущие мир к катастрофе». Владимир Андрейченко обратился к участникам межпарламентской конференции в Вене

07 сентября 2021 06:50
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Вена стала площадкой для межпарламенской конференции. С видеообращением к участникам форума обратился председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Это пути, ведущие мир к катастрофе». Владимир Андрейченко обратился к участникам межпарламентской конференции в Вене-1

Тема, которая объединила парламентариев всего сообщества, стоит сегодня достаточно остро – безопасность. Владимир Андрейченко уверен: нельзя добиться справедливого решения вопросов международного значения силовым путем. Иначе в мире будет господствовать право силы, а не сила права.

«Это пути, ведущие мир к катастрофе». Владимир Андрейченко обратился к участникам межпарламентской конференции в Вене-4

Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Группа влиятельных стран пытается подменить международное право придуманными ею правилами. Расширение НАТО на Восток, насаждаемые извне цветные революции и попытки коллективного Запада пересмотреть итоги Второй мировой войны это пути, ведущие мир к катастрофе. Мы, парламентарии, не можем этого допустить.

Итогом конференции станет принятие декларации о парламентском лидерстве для устойчивого развития людей и планеты.

# Международная политика # Владимир Андрейченко # Фотофакт

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