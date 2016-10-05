Отношения на принципах взаимного доверия и сотрудничества: официальный визит Александра Лукашенко в Пакистан

Новости Беларуси. На принципах взаимного доверия и сотрудничества. Беларусь и Пакистан намерены развивать дружественные отношения.

Александр Лукашенко находится с официальным визитом в Исламабаде. Глава белорусского государства провел переговоры с премьер-министром Пакистана Навазом Шарифом. Одна из договоренностей – довести объем товарооборота до миллиарда долларов в год.

Также Александр Лукашенко принял участие в открытии двухстороннего делового и инвестиционного форума.

Утром в Исламабаде прошел сильнейший дождь. Вероятно, вопреки прогнозам сюда вернулся сезон дождей. Отношений Пакистана и Беларуси во многом схожи с сегодняшней погодой. После длительной засухи в отношениях в мае 2015 года политический и экономический климат между нашими странами кардинально изменился. И сегодня, год спустя, мы пожинаем плоды отличной двухсторонней погоды в виде договоренностей и миллионных контрактов.

Накануне вечером борт № 1 приземлился на авиабазе Нур Хан. У трапа Александра Лукашенко встречал лично премьер-министр Пакистана Наваз Шариф. Это проявление особого внимания и уважения к высокому гостю. В Исламской Республике именно глава правительства – ключевая политическая фигура – в его руках сосредоточена исполнительная власть. К тому же сам Наваз Шариф – политический тяжеловес. На посту премьера он пребывает уже в третий раз.

С премьер-министром глава Беларуси общался как с добрым другом. Неформальное общение еще раз подчеркивало: Беларусь по-прежнему для друзей «держит двери открытыми». На долгие церемонии время тратить не стали.

Сначала в формате «один на один», а после уже на встрече в расширенном составе Александр Лукашенко подчеркивал: строить отношения двух стран нужно прежде всего на тесных личных контактах. Слово с делом у партнеров не расходится.

За 16 месяцев глава Беларуси уже во второй раз с официальным визитом посещает Пакистан.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Состоялись очень конструктивные переговоры с лидером пакистанского народа, премьер-министром Навазом Шарифом. Сразу хочу отметить, что наши подходы к развитию двусторонних отношений не изменились со времени предыдущих встреч. У меня только укрепилось уверенность в искренности намерений наших пакистанских партнеров развивать дружественные отношения с Минском на принципах взаимного доверия и сотрудничества. Как вы знаете, основу политического диалога между нашими странами мы заложили, подписав в мае 2015 года сначала Исламабадскую декларацию белорусско-пакистанского партнерства, а затем, в августе, Ддоговор о дружбе и сотрудничестве.

Сегодня мы с премьер-министром подписали совместное заявление, которое подтверждает взаимную волю к развитию дружественных отношений и конкретизируют их отдельные направления с учетом веления времени.

За несколько дней до этой знаковой встречи в Исламабаде высадился представительный белорусский «десант». В составе делегации руководители Министерств и ведомств, крупнейших белорусский предприятий. Только на уровне Министерств за эти дни провели 6 встреч.

Результат напряженной трехдневной работы – 14 соглашений, подписанных на межправительственном уровне в сфере образования, научного сотрудничества и сельского хозяйства.

Обсуждали не только двухсторонние отношения, но и вопросы сотрудничества с «третьими» странами. Весной Пакистан и Китай договорились о масштабном инвестиционном проекте ценой в 46 миллиардов долларов. Китайско-пакистанский экономический коридор по суше соединит два страны. Предполагается, что через центральную Азию, Россию и Беларусь будет пролегать основная транспортная ветвь нового «Шелкового пути». А значит в ближайшее время Пакистан и наша страна будут иметь эффективное транспортное сообщение.

После недавнего визита Александра Лукашенко в Поднебесную стало очевидно: в масштабном, казалось бы, двухстороннем инфраструктурном проекте отводится роль и для Синеокой.

Александр Лукашенко:

Достигнуто понимание, что Беларусь и Пакистан выйдут на тесную кооперацию с третьими странами. Пример тому – китайско-пакистанский экономический коридор.

Мы укрепились во мнении, что Беларуси и Пакистану следует активнее развивать научно-техническое сотрудничество и во время нынешнего визита открыть Белорусско-пакистанский центр по координации научно-технического и инновационного сотрудничества. Достигнуто понимание, что мы усилим совместную работу в направлении сельскохозяйственной и промышленной кооперации в ближайшее время, обменяемся визитами специалистов сюда, в Пакистан, и к нам, в Беларусь, по расширению этих направлений сотрудничества. Мы предпримем уже в ближайшей перспективе конкретные шаги по активизации сотрудничества между банками, в легкой, преимущественно текстильной, промышленности, лесном хозяйстве, таможенном деле, стандартизации и сертификации.

Для Беларуси Пакистан – страна так называемой «дальней дуги». Государство с населением больше 200 миллионов человек (к слову, столько же, сколько проживает во всех странах Евросоюза) – для нас новый емкий рынок.

Сегодня товарооборот между нашими странами около 60 миллионов долларов. Потенциал в разы выше.

Это в прямом смысле исторический момент.

Беларусь и Пакистан договорились о прямом авиасообщении.

Владимир Костин, директор департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь:

Подписание такого соглашения необходимо. Это даст возможность нам открыть прямой рейс между Исламабадом и Минском. И далее мы планируем этот рейс пустить на американский континент: либо в Америку, либо в Канаду. На перспективу мы можем говорить и об открытии грузовых перевозок. Я скажу, что это перспективно.

Еще в 2015 году, когда страны только знакомились с потенциалом новых партнеров, была составлена дорожная карта сотрудничества. Задача – придерживаясь маршрута и постепенно «наращивая обороты», прийти к совместному товарообороту в миллиард долларов. Еще вчера фантастическая цифра сегодня выглядит вполне реально.

Владимир Семашко, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Задача, которую ставит перед нами Президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко и премьер-министр Пакистана, выйти на миллиард долларов товарооборота с нынешних 60 млн – это сложная задача, но достижимая в ближайшие четыре года. Потому что мы почувствовали, что масса ниш, в которых мы имеем определенные компетенции, имеем позиции, имеем определенные наработки, и которые нужно занимать и достаточно успешно можно работать. Если взять уровень предприятий, то предприятия тоже конкретно уже сработали, подписали конкретные контракты.

Открывая IV белорусско-пакистанский форум, Александр Лукашенко отметил: для Пакистана Синеокая может стать «окном в Европу» и открыть для страны новые перспективы.

Александр Лукашенко:

За последний год у нас состоялись четыре, как было сказано, официальных визита на высшем, высоком уровне. В ходе каждого из них проводился Белорусско-пакистанский деловой и инвестиционный форум. Это говорит о твердом намерении сторон развивать плодотворные отношения между деловыми кругами наших государств. Безусловно, активизация белорусско-пакистанского инвестиционного сотрудничества будет способствовать росту экономик как Пакистана, так и Беларуси. И важная роль в этом процессе должна принадлежать собравшимся в этом зале бизнесменам и предпринимателям. Не зря говорят, что инвестиции – это показатель динамики развития взаимодействия государств. К сожалению, до настоящего времени мы не можем похвастаться успехами в этом направлении. Однако рост вашей экономики, о чем здесь говорил премьер-министр, увеличение ее возможностей по зарубежному вложению капиталов, создают благоприятные предпосылки того, чтобы Беларусь по праву стала для Пакистана инвестиционным окном в Европу.

Наша страна имеет ряд конкурентных преимуществ с точки зрения привлекательности для бизнеса. В первую очередь это выгодное экономико-географическое и геополитическое положение. На Западе у нас находится единый рынок Евросоюза (450 млн человек), на Востоке – рынок Евразийского экономического союза, насчитывающий более 180 млн жителей. В данном случае компании, заинтересованные в закреплении своего присутствия в Евразийском регионе, получают уникальные возможности.

На полях форума не просто разговаривали, а договаривались и сразу подписывали контракты. Встреча собрала настоящую предпринимательскую элиту двух стран – всего почти 2,5 сотни акул бизнеса.

Владимир Улахович, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты:

Этот форум, я думаю, очень важный и очень существенный, очень успешный с точки зрения такого нового подхода. Как я уже сказал, бизнес действительно увидел реальные возможности. Реальные возможности приходить в Пакистан, поскольку очень емкий рынок, поскольку наша продукция попадает в импортные портфель Пакистана. Поскольку сегодня на этом бизнес-форуме действительно вся деловая элита страны присутствовала.

Беларусь для Пакистана не только торговый партнер. Благодаря комфортному климату налогообложения (кстати, документ о сотрудничестве этих ведомств тоже подписали сегодня) в нашей стране «как дома» будут себя чувствовать и инвестиционные проекты.

Развитие отношений между двумя странами идет, что называется, «семимильными шагами». Глобальные, а главное, логистически оправданные перспективы видятся в создании совместных сборочных производств.

Кстати, положительный пример уже есть. В 2015 году в городе Карачи открылось сборочное производство МТЗ. Первый «Беларус» пакистанского происхождения» сошел с конвейера как раз к официальному визиту главы Беларуси в эту страну.

Оптимальное пропорция «цена-качество» – вот то, что на местном рынке позволяет чувствовать себя уверенно сельхозтехнике. Заметно потяжелел и экспортный портфель «БелАЗа». Сегодня предприятие открыло новую страницу.

Впервые в Пакистан, причем на постоянной основе, будет поставляться флагман мировой карьерной флотилии.

Петр Пархомчик, генеральный директор ОАО «БелАЗ» - управляющая компания холдинга «БелАЗ-Холдинг»:

Мы сегодня подписали соглашение, в рамках которого предусматривается поставка карьерных самосвалов. Первая партия в количестве 18-20 штук в 2017 году. Данный карьер будет развиваться очень быстро. Предусмотрено более четырех этапов.

Минск готов предложить Исламабаду сотрудничество и в области добычи нефти, логистике, биотехнологиях, строительстве. Для полноценного сотрудничества на самом высоком уровне созданы, что называется, «тепличные условия». Следующий ход за самими предприятиями и экспортерами.

Александр Лукашенко:

Мы договорились с премьер-министром в течение четырех лет вывести наш товарооборот на уровень 1 млрд долларов. Вот как хотите договаривайтесь между собой, можете вообще не уходить из этого зала, столько, сколько надо договаривайтесь, но через четыре года 1 млрд долларов, не меньше (больше можно) должен быть.

Рабочий график нашего Президента во время нынешнего визита расписан буквально по минутам. Уже вечером Александр Лукашенко встретился с президентом Пакистана Мамнуном Хусейном, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Еще завтра Исламабад будет жить в белорусском ритме. А значит Беларусь и Пакистан продолжат налаживать «мосты» между Европой и Азией.