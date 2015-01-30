В Донецке под обстрел попал троллейбус, взорван снаряд рядом с остановкой: 5 человек погибли, около 20 ранены

Новости Украины. На юго-востоке Украины не стихают артиллерийские обстрелы. В Донецке сразу несколько объектов попали под огонь. В результате нападения есть человеческие жертвы среди мирного населения.

На проспекте Матросова под обстрел попал троллейбус. Погибли пять человек. Еще один снаряд разорвался рядом с троллейбусной остановкой у Дома культуры имени Куйбышева, где в это время стояла очередь за гуманитарной помощью. В результате этого около 20 человек получили ранения.

Всего за минувшие сутки погибли не менее 12 мирных жителей.

Между тем, как ожидается, 30 января в Минске пройдет очередной раунд переговоров трехсторонней контактной группы. Как сообщили в МИД нашей страны, о таком намерении белорусская сторона была проинформирована накануне. Представители Луганской и Донецкой самопровозглашенных республик уже находятся в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.