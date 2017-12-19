Открытые парламентские слушания 19 декабря пройдут в Совете Республики: какие темы обсудят

Новости Беларуси. Открытые парламентские слушания 19 декабря пройдут в Совете Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Будет обсуждаться одно из условий успешного достижения Целей устойчивого развития, партнерство ветвей власти. К депутатам обеих палат парламента подключатся чиновники, дипломаты и представители общественных объединений. Они обсудят механизмы государственно-частного партнерства. Итогом парламентских слушаний станет определение приоритетных направлений в достижении целей устойчивого развития в Беларуси.