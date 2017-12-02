От Венгрии до Беларуси – одно движение руки. Большой репортаж «Картины мира»

Новую струю в жизнь «старого» континета вливает Китай. На этой неделе 16 стран Центральной и Восточной Европы на уровне глав правительств в Будапеште обсуждали планы сотрудничества с Пекином. Поднебесная выстраивает отношения с европейскими государствами минуя Евросоюз. Уж не знаю, почему Венгрию выбрали местом встречи, но у Венгрии с Брюсселем в последние годы было немало споров. Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков участвовал в будапештском саммите и призвал активнее использовать нашу страну для налаживания мостов между Европой и Азией. Такой вот европейский гуляш с китайскими специями и белорусскими драниками вприкуску.

Дмитрий Боярович, СТВ:

Дунай, трамваи, да разве что здание Парламента. Ассоциаций с Будапештом у нас наверняка немного. И правда, город относительно далекий. А вот кубик Рубика (эта уж головоломка знакома каждому) как бы намекает, что от Венгрии до Беларуси – одно движение руки. Вечер, один из спальных районов Будапешта. Нас встречает Левенте Ташнер. На кухне у венгра все готово. Дмитрий Боярович:

В Венгрии самое знаменитое блюдо – это гуляш. В белорусском понимании это мясо с подливкой. По-венгерски – это что-то другое, так?

Левенте Ташнер, житель Будапешта (Венгрия):

Да, у нас это говяжий суп. Мы зовем его супом пастухов. Здесь и лук, и морковь, и зелень сельдерея, и паприка, и картошка, и даже красное вино. Дмитрий Боярович:

Я знаю, что венгры экономны и бережливы – это так? Одна из черт белорусов – это то, что они экономны и бережливы. Левенте Ташнер:

Мы, как и вы, пережили войну. Так что цену продуктам знаем! Кстати, обе нации знают и цену энергетической независимости. В Венгрии сейчас активно готовятся к стройке Пакш-2– суперсовременной АЭС, которая добавит мощности существующим энергоблокам (они вырабатывают 50 % всей энергии в стране).

Дмитрий Боярович:

Насколько я знаю, проекты Белорусской АЭС и Пакш-2 похожи? Я прав?

Жолт Харфаш, член венгерского общества Elektrotechnika:

Да. Мы, как и Беларусь, выбрали тип энергоблока поколения 3+. Шесть еврокомиссий, которые лицензировали проект нашей станции, признали, что энергоблок соответствует всем критериям безопасности. Кстати, американский журнал Power назвал шестой энергоблок Нововоронежской АЭС лучшим в мире. У Беларуси и Венгрии будут такие же.

Однако против атомных планов Пакша – Австрия. Страна Альп агитирует соседей (в том числе Чехию) пользоваться возобновляемыми источниками энергии. Само горное государство обходится гидроэлектростанциями: позволяет география. Ну а венгры стоят на своем – станции быть. И это лишь один пример их характера. Дмитрий Боярович:

В Венгрии сейчас идет борьба буквально за каждый клочок собственной земли. Не так давно Евросоюз, пригрозив пальцем, рекомендовал отменить мораторий на продажу земли иностранцам. Дескать, это убивает инвестиционный климат страны. Впрочем, венгры с этим не согласны.

Пригород Дебрецена, 200 километров от Будапешта. Ференц Деметер – хозяин свино- и овощеводческой фермы, в его владениях – 150 гектаров, 500 голов скота. Дмитрий Боярович:

Насколько тяжело сейчас в Венгрии заниматься сельским хозяйством в составе Евросоюза? Из Голландии очень много свинины продается на венгерском рынке.

Ференц Деметер, заведующий фермерским хозяйством (Венгрия):

Мы на себе это ощущаем меньше, так как мы поставляем продукцию в государственные учреждения. Но многим хозяйствам приходится снижать цены из-за этого. Это очень нехорошо для нас.

А вот цену (а точнее роль) этой машины в своем хозяйстве венгерские фермеры снижать не собираются. Трактор – один из четырех «Белорусов» на ферме Ференца. Дмитрий Боярович:

Насколько наша техника вам помогает в работе? Ференц Деметер:

Ваша техника делает 50 % всей работы на ферме. И пашет, и распыляет удобрения, и подает корм животным.

Белорусские тракторы в Венгрии знают. Сегодня у машин МТЗ 30 % от общего рынка техники. Каждый год венгры покупают около 1000 наших тягачей.

Шандор Дукат, директор компании-дилера по продаже сельскохозяйственной техники (Венгрия):

Белорусские тракторы можно ремонтировать прямо в поле. У нас есть шесть специальных машин с запчастями для них, они оборудованы даже ноутбуками. Ремонтники выезжают и обслуживают трактор. Это экономит деньги фермеров. Ну, а мы тем временем следим за гуляшом. Содержимое кастрюли помешивает опытный повар-музыкант (Левенти поет джаз). Так почему бы венгерской кулинарной рапсодии не добавить белорусских нот? Дмитрий Боярович:

А ты знаешь, какое самое известное блюдо в Беларуси? Левенте Ташнер:

Пельмени, борщ?

Дмитрий Боярович:

Одно из самых популярных блюд в Беларуси – драники. Пока готовится гуляш, я хочу показать тебе, как готовить драники. Зелени сельдерея тут у нас нет. Все довольно просто, но изысканно. Вкусно? Левенте Ташнер:

Очень! Картошка и сметана – что может быть вкуснее?

А еще вкуснее – совместный бизнес. Венгрия входит в 30 основных торговых партнеров Беларуси. Товарооборот между странами 150 миллионов долларов. Правда, в 2015 году эта цифра была в полтора раза выше – это доказывает, что расти есть куда.

Шандор Макай, представитель Белорусской торгово-промышленной палаты в Венгрии, профессор:

Последние три-четыре года отношения предприятий Беларуси и Венгрии сильно улучшились. Потому что они знают, что Беларусь – стабильная страна и стабильный партнер. Я лично смотрел ваши заводы. На самом высоком уровне они работают.

Енё Фаллер, инвестиционный агент Республики Беларусь в Венгрии:

Ваши МАЗ, БелАЗ очень интересны для венгерских партнеров. Но самая большая поддержка – это абсолютно хорошие политические отношения на высоком уровне между двумя странами. Активней использовать потенциал Беларуси для связи Европы и Азии предложил премьер-министр нашей страны. Андрей Кобяков на неделе принял участие в саммите «16+1» в Будапеште. И действительно, мы уже выстроили прочные отношения с Китаем. Беларусь как раз может стать не только торгово-логистической, но и производственно-технологической площадкой на новом «Шелковом пути».

Этот кадр, сделанный в Венгрии, облетел весь мир. На нем местная журналистка Петра Ласло ставит подножку сирийскому беженцу. Страна (как и Чехия, Румыния, Польша, Финляндия и Словакия) открыто протестует против обязательства принять у себя мигрантов. Квоту в 1000 человек навязывает стране Брюссель.

Дьюла Тюрмер, председатель Венгерской коммунистической рабочей партии:

Мы против того, чтобы разрешили миграцию. Пусть каждая страна решает, хочет она мигрантов или не хочет. Такой порядок, когда кто-то в Европейском союзе решит, что мы приглашаем мигрантов и передаем вам, чтобы жили у вас – такой порядок конечно неприемлем для Венгрии. Я думаю, что миграция не поможет ни одному европейскому народу. Это приведет к такому столкновению цивилизаций, которого история еще не знает. Ну а Ференц Деметер, поднявший с колен убыточное хозяйство и всегда готовый принять гостей, знает другое: его Венгрия будет успешной, пока в ней живут люди, любящие свою землю.

Дмитрий Боярович:

У нас для вас небольшой подарок, фигурка аиста. Аист – это один из символов нашей страны, символ плодородия. Мы дарим его вам и желаем процветания сельскому хозяйству Венгрии и вообще вашей стране. Того же желает своей стране и Левенте Ташнер, снимая с плиты готовый гуляш, который, пусть на мгновенье, но сделал Минск и Будапешт чуть ближе.