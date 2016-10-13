От поставок техники до совместных производств: встреча Александра Лукашенко с губернатором Курганской области

Новости Беларуси. От поставок техники до создания совместных производств. Беларусь готова сотрудничать с Курганской областью по всем направлениям. Об этом 13 октября заявил Президент на встрече с губернатором этого российского региона Алексеем Кокориным.

Цифры взаимного товарооборота пока скромные – чуть больше 20 миллионов долларов. Поэтому есть к чему стремиться.

Чтобы пройти один километр, сделать нужно примерно 1200 шагов. А чтобы попасть из Минска в Курганскую область, пройти нужно их как минимум в три тысячи раз больше. Тем не менее в сфере сотрудничества мы намерены быть на расстоянии вытянутой руки.

Товарооборот между Беларусью и Курганской областью – почти 20 миллионов долларов. В основе нашего экспорта – шины, обувь и мармелад. А вот к нам поставляются кондитерские изделия и лекарства.

Но те самые шаги на пути к укреплению делового партнерства можно и нужно сокращать. Как раз этим Курганская область и занялась. Несколько часов в пути – и делегацию этого российского региона встречает официальный Минск.

Дебютный для Алексея Кокорина визит в Беларусь. А потому еще и немного волнительный. В регионах огромный потенциал. Именно эти связи в трудные времена спасли белорусско-российские отношения.

Наша сельхозтехника уже собирается на базе предприятий Курганской области, а белорусские производители поставляют технику, станки и автокомпоненты. А вот растениеводство, животноводство, переработка сельхозпродукции – это пока что перспектива. В каждой сфере нужно не конкурировать, а идти параллельно.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Беларусь готова сотрудничать с вашей областью по всем вопросам. Я знаю о весомой государственной поддержке вашего агропромышленного комплекса, масштабных планах модернизации. Курганская область – это житница, одна из основ в сельском хозяйстве Российской Федерации. Поэтому мы готовы к сотрудничеству с вами для того, чтобы помочь решать вам те вопросы, которые вы наметили в агрокомплексе. Естественно, исходя из того, что мы умеем. Самые передовые сегодня хозяйства в России когда-то начинали вот так, как мы сегодня за столом.

Я с большим удовольствием недавно услышал из уст моего коллеги и друга, Президента России, о том, что надо переходить в России к созданию нормальных социальных условий для сельчан. Это абсолютно правильно, потому что, не создав условия, никакую проблему ты не решишь.

Думаю, что и в обновлении машинно-тракторного парка, развитии сельских поселений, аграрной науке мы тоже может друг у друга что-то заимствовать. Но самое главное – вместе мы можем прийти к каким-то новым открытиям, результатам. Если Курганская область желает с нами в этом плане сотрудничать и ознакомиться с нашей аграрной наукой, методами, структурой, системой, которая у нас существует, мы готовы вам, как родным людям, показать все, чего мы здесь достигли.

Алексей Кокорин – политик опытный. 18 лет руководил Шадринском, а это второй по численности город Курганской области. Трижды переизбирался на этот пост. Это значит, в его политике уверены жители региона. Ведь уроженец этой области о всех проблемах и перспективах знает не понаслышке.

Он выступает за развитие малых и средних городов. И уверен, что нужно поддерживать спорт. В прошлом губернатор сам мастер спорта России по стендовой стрельбе. А, как известно, бывших спортсменов не бывает.

Алексей Кокорин, губернатор Курганской области Российской Федерации:

Я абсолютно согласен со всеми направлениями, которые вы озвучили. Трактор очень востребован нашими аграриями. Мы в области достаточно большое количество тракторов закупали. Но последнее время полностью отсутствует сервисное обслуживание. В связи с этим есть некоторые трудности.

Тут же поручение Президента: нужно сделать все для создания центра сервисного обслуживания. Чуть позже уже российский губернатор расскажет: наш «Беларус» проверен временем. Еще его отец 30 лет назад купил минский трактор. С тех пор ни дня простоя. Да и работает «Беларус» до сих пор.

Неудивительно, что заинтересован российский регион и в нашей коммунальной и дорожно-строительной технике.

Сергей Чебыкин, заместитель губернатора Курганской области Российской Федерации:

Мы должны как минимум в два раза к концу года увеличить наш товарооборот с Республикой Беларусь. Наши годовые потребности – мы готовы около 100 единиц техники в год приобретать. Все виды техники, которые выпускаем мы, все виды работ, которые они решают в дорожном строительстве, в коммунальном хозяйстве, особенно в лесном хозяйстве, не представлены на данном рынке. Поэтому я надеюсь, что мы это все восполним, поставим и будем сотрудничать.

Кстати, «экономические акценты» этого российского губернатора схожи с белорусскими.

Алексей Кокорин развивает агробизнес. Промышленным предприятиям – особый контроль. Ключ к успеху – модернизация.

Курганская область сотрудничает с полусотней странами мира. Доля экспорта – более 70%. Но связи с иностранными партнерами здесь намерены расширять. А еще привлекать в Курганскую область инвестиции, зарубежные технологии и научные разработки.

Шаг к сближению с Беларусью – глубокая кооперация. К примеру, в сфере производства лифтов. В будущем выйти хотим на дорожную карту.

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:

Ставится задача о том, что мы должны выйти по меньшей мере на порядка 100 млн долларов взаимного товарооборота. Считаю, что нам это вполне по силам.

А еще две страны объединяет история. Трагическая, коснувшаяся и россиян, и белорусов. А еще общая память. Делегация Курганской области возложила цветы и венок к монументу Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Визит делегации продлится еще и завтра. В итоге три дня продуктивных переговоров. А это значит, что совсем скоро расстояние в почти три тысячи километров преградой уж точно не станет.