«Белорусский путь сделал возможным сохранение здесь устойчивой сильной власти»: о 23 годах президентства Александра Лукашенко

В Беларуси не просто сохранены предприятия, как сказал Президент, но созданы и новые заводы, строится атомная электростанция, строятся логистические центры, жилье, известны успехи в IT-сфере, сфере высоких технологий. Спокойствие и безопасность – тоже визитные карточки страны. И делегаты из стран ОБСЕ, побывавшие на минувшей неделе в Минске, и журналисты русскоязычного мира, приехавшие на этой неделе к нам, в Беларусь, при всей противоположности политических взглядов и точек зрения сходятся в оценках жизни в нашей стране. И те, и другие в восторге. Мы слышали их интервью и еще услышим в этой программе.

К чему эта преамбула? На днях без помпы информационно отметили дату избрания первого Президента Республики Беларусь. Возможно, Александр Григорьевич как-то по-своему отметил этот день – все-таки судьбоносный в его жизни и ключевой для страны. Ведь за последние десятилетия сделано то, чем не могут похвастаться иные постсоветские страны.

В одном из школьных сочинений Александр Лукашенко процитировал классика: «Дайте точку опоры и я переверну мир». Но так сложилось, что ему самому пришлось искать точку опоры для всей страны.

Михаил Ковалев, экономический эксперт:

Оглядываясь на 23 пройденных года, нам надо помнить, в каком состоянии находилась страна. От социалистической экономики осталось чуть больше половины, средняя зарплата в стране была 25 долларов, практически половина заводов стояла.

Сейчас каждый третий карьерный самосвал родом из Беларуси, а все машиностроение дает стране третью часть белорусского ВВП. Президента не раз уговаривали сбросить с плеч государственного бюджета ношу сборочного цеха союзного масштаба, предприятия приватизировать, от традиционных рынков отказаться. Так поступили во многих постсоветских странах. Беларусь выбрала свой путь.

Юрий Шевцов, политолог:

Белорусский путь (это исключение из правил) сделал возможным сохранение здесь устойчивой сильной власти. В той ситуации, когда Восточная Европа в ужасе перед украинскими событиями впала в такое сложное внутриполитическое состояние, Беларусь оказалась устойчивой.

Михаил Ковалев, экономический эксперт:

Давайте вспомним, как все выстраивалось. Это в первую очередь визиты нашего Президента почти в каждый из регионов России, визиты российских губернаторов. А мы все знаем, что российский губернатор – немножко больше даже, чем губернатор. Если он сказал купить белорусские автобусы, значит купят.

Сейчас география экспорта заметно расширяется зачастую благодаря договоренностям Президента страны. У глав государств доверие к политику монетизируется в товарооборот.

Георгий Гриц, аналитик:

В мире сегодня по доле экспорта к валовому внутреннему продукту Беларусь находится на 14 месте. То есть доля экспорта от ВВП составляет более 80%. Для сравнения, для понимания: Россия, наш ближайший сосед и партнер, с ее энергетическими ресурсами находится на 101 месте.

Сергей Токарев, генеральный директор медиа-холдинга (Объединенные Арабские Эмираты):

В Беларуси нет нефти, может быть, газа, но благодаря трудолюбию людей, благодаря отношению людей к своей земле, Беларусь сегодня для меня лично выглядит ничуть не хуже, чем город Дубай, в котором я живу. Прекрасная архитектура, много новостроек, все зеленое, все засеянное. Я восхищен.

Эвелина Азаева, издатель газеты «Комсомольская правда в Канаде»:

Жизнь в Беларуси показывает, я бы сказала, правильность курса. Я восхищена. Я первый раз приехала в Минск. Город чистейший. Обычно, когда едешь от аэропорта, что в Северной Америке, что в Европе, какие-то индустриальные грязные постройки, какие-то хибарочки. Здесь – красивые дома. Я говорю: «Это ваша Рублека?» «Нет, это не Рублевка».

Лаура Кастел, сенатор (Испания):

Вы знаете, о Беларуси я слышал одно, а увидела здесь совсем другое. У вас замечательная страна. И вы становитесь более открытыми миру.

Маргарет Кинер Неллен, представитель делегации Швейцарии на 26-й сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ:

Мне здесь понравилось. Я приехала с мужем. И вот мы решили остаться еще на 10 дней. Хочется поближе узнать о вашей стране. Мне кажется, она европейская не только по географическому положению.

Важный показатель – это дельта между самыми бедными и богатыми слоями населения. У нас она как у самых благополучных стран Европы. А еще 23 года назад в Беларуси хлеб, бывало, по несколько раз за день дорожал.

Михаил Ковалев, экономический эксперт:

Валовый внутренний продукт – это все, что страна сделала за год. Как пицца такая огромная, которую мы делим на 9,5 млн белорусов. И тогда каждому, по данным Международного валютного фонда, в прошлом году досталось 18 тысяч. 23 года назад это было только 4.

Георгий Гриц, аналитик:

В мире порядка 200 стран. Вот эту цифру мы запомним. По индексу человеческого развития (этот индекс составляет Организация Объединенных Наций) Беларусь занимает 50 место. Второе достижение: по индексу материнства, содействия материнству мы находимся на 26 месте.

Еще одна ремарка. Беларусь стала вторым домом для многих мигрантов. Здесь они нашли свой мир, в том самом настоящем смысле слова.

Виталий, переселенец из Украины:

Благодаря людям, которые помогли устроиться на работу, а потом получил вид на жительство, и все нормально, работаем. Планы? Чем дальше, тем все больше корни пускаем здесь, в Беларуси.

Находясь в одинаковой ситуации, не все страны выбрали людей и путь, которые ведут к развитию.