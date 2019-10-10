От информационной безопасности до Декларации экономического сотрудничества: что обсудят на саммите глав стран СНГ в Ашхабаде

Новости Беларуси. Ашхабад готовится к саммиту СНГ. Сегодня, 10 октября, в Туркменистан прибудет белорусский борт № 1. Наш Президент примет участие в заседании глав государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В повестке встречи – обращение лидеров СНГ к народам стран Содружества и мировой общественности в преддверии 75-летия Великой Победы. Среди общих усилий – борьба с терроризмом и экстремизмом, взаимодействие в правоохранительной и военной областях. А в рамках стратегического сотрудничества – экономическая интеграция.

Предметный разговор на эту тему уже начался. В Ашхабаде в преддверии саммита на высшем уровне состоялось заседание Совета министров иностранных дел СНГ. Корреспондент Евгений Пустовой с подробностями. От информационной безопасности до Декларации экономического сотрудничества. О большой интеграции на постсоветском пространстве говорят в Ашхабаде. В преддверии саммита глав государств Содружества сегодня здесь состоялось заседание Совета министров иностранных дел стран СНГ. Главы внешнеполитических ведомств обсудили усиление борьбы с незаконным оборотом наркотиков, создание совместной системы связи Вооруженных Сил. В поле зрения – информационная безопасность государств Содружества.

Сергей Лебедев, председатель исполкома – исполнительный секретарь СНГ:

Страны Содружества неоднократно выступали с инициативами, направленными на укрепление и взаимодействие в международных делах, на укрепление мира и стабильности. Но не всегда эти инициативы встречают поддержку, к сожалению, на Западе. Многие инициативы наши – конструктивные по своему содержанию, актуальные – блокируются. Эта программа как раз предусматривает большую согласованность, большую координацию деятельности стран СНГ на международной арене, с тем, чтобы мы сообща могли защищать и отстаивать наши интересы, интересы наших стран.

11 октября весь пакет документов попадет на стол президентов. А вечером 10 октября ожидается прибытие белорусского борта № 1. Во время рабочей поездки в Туркменистан Александр Лукашенко примет участие в саммите СНГ. Запланирован ряд двусторонних встреч. Что называется на ногах Президент пообщается с молдавским коллегой. Двусторонняя встреча запланирована с Гурбангулы Бердымухамедовым. О том, что предстоит обстоятельный разговор, свидетельствует и встреча лидера Туркменистана с нашим послом. Об этом на передовицах написали все центральные газеты государства. Потенциал – в совместной кооперации.

Вячеслав Бескостый, Посол Беларуси в Туркменистане:

Буквально на днях я посещал одно из туркменских предприятий, которое построило очень солидный, достойный центр. Он будет специализироваться на обслуживании и ремонте белорусской техники. Шоурум, сервис, склад запчастей – там будет всё. Этот центр станет опорным пунктом нашего присутствия по продвижению продукции Минпрома на территорию Туркменистана.

Беларусь в Туркменистан экспортирует лекарства, продовольствие и технику. Импортирует хлопок. Сальдо для Минска положительное. Итоги 8 месяцев – 15 млн долларов. А это лишь десятая часть от совместного товарооборота шестилетней давности. Тогда без малого 320 млн долларов достигнули благодаря экспорту строительных услуг.

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:

Не секрет, что существуют какие-то спорные моменты в наших отношениях. Но я убежден, что в ходе встречи, в ходе дальнейших контактов нам удастся найти развязки тех спорных нюансов, которые, к сожалению, существуют в наших отношениях. Мы настроены на дальнейшее тесное, твердое развитие двусторонних отношений с Туркменистаном. Есть наше понимание того, как мы могли бы развязать этот гордиев узел.