Какие вопросы обсудят на саммите СНГ в Ашхабаде с участием Александра Лукашенко?

Наш Президент примет участие в заседании глав государств. В повестке встречи – обращение лидеров СНГ к народам стран Содружества и мировой общественности в преддверии 75-летия Великой Победы. Среди общих усилий – борьба с терроризмом и экстремизмом, взаимодействие в правоохранительной и военной областях. А в рамках стратегического сотрудничества – экономическая интеграция. В формате СНГ предполагается подписать соответствующую декларацию.

Новости Беларуси. Ашхабад готовится к саммиту СНГ. Сегодня, 10 октября, в Туркменистан прибудет белорусский борт № 1, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На полях саммита запланирован и ряд двусторонних встреч. В частности, Александр Лукашенко проведет переговоры с Гурбангулы Бердымухамедовым. В преддверии этой встречи президент Туркменистана встретился с нашим послом. Задача – вернуть прежний товарооборот – без малого 320 млн долларов. Лучшие показатели были достигнуты шесть лет назад.

Вячеслав Бескостый, посол Беларуси в Туркменистане:

За 8 месяцев текущего года товарооборот между нашими странами составил 15,4 млн долларов, из которых 10,6 млн долларов – это наш экспорт, он достаточно приличный. Товары, которые экспортируются в рамках наших поставок, пользуются значительным спросом на рынке Туркменистана.

Мы экспортируем сюда лекарственные средства, продукты питания, которые продаются не только через существующий белорусский торговый дом в Ашхабаде, но и в рамках других прямых договоров с импортерами из Туркменистана.

Дни интеграционного сотрудничества начнутся сегодня с заседания Совета министров иностранных дел СНГ. Главы внешнеполитических ведомств обсудят усиление борьбы с незаконным оборотом наркотиков, психотропных веществ и прекурсоров. Назревает и необходимость создания совместной системы связи Вооруженных Сил. В поле зрения также окажется информационная безопасность государств Содружества. А 11 октября весь пакет документов попадет на стол президентов, которые встретятся на саммите СНГ.