Основатель Wikileaks пообещал опубликовать миллион новых документов в 2013 году

Новости Великобритании. Основатель портала политических разоблачений Wikileaks Джулиан Ассанж пообещал в следующем году опубликовать миллион новых документов и заявил, что готов к переговорам по разрешению своего статуса.

С таким заявлением 41-летний Ассанж обратился к публике с балкона посольства Эквадора в Лондоне. Здесь он укрывается уже 6 месяцев, после того, как британский Верховный суд постановил экстрадировать австралийца в Швецию, где его подозревают в изнасиловании.

Сам Ассанж не устает утверждать, что преступление сфабриковано по политическим мотивам. И опасается, что Стокгольм может выдать его США. А там Ассанжу предъявлены обвинения в шпионаже. По этой статье ему грозит смертная казнь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.