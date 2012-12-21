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Лидер Китая Ху Цзиньтао отмечает 70-летие

21 декабря 2012 08:12
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Новости Китая. Лидер Китая Ху Цзиньтао отмечает юбилей. Председателю КНР и генеральному секретарю коммунистической партии Китая исполнилось 70 лет. Ху Цзиньтао пробыл на самой верхушке политической лестницы Поднебесной 10 лет. За его период у власти Китай достиг значительных успехов в экономике, науке, спорте.  Усилилась роль страны на международной арене.

С юбилеем председателя КНР Ху Цзиньтао поздравил Президент Александр Лукашенко. Глава белорусского государства отметил  выдающиеся достижения Китая во всех областях. Страна за прошедшие годы стала одной из ведущих экономик мира и первой торговой державой. С 2005 года белорусско-китайские отношения вступили в фазу стратегического партнерства. Эти впечатляющие результаты во многом достигнуты благодаря личному вкладу Ху Цзиньтао, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Беларусь-Китай # Международное сотрудничество

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