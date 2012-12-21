Александр Лукашенко пояснил, почему ЕС не может решить свои проблемы, но пытается учить жить Беларусь

Новости Беларуси. 21 декабря Александр Лукашенко посетил Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники. После прогулки по университету президент зашел на лекцию к студентам и ответил на их вопросы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Говорили и о внешней политике.

Студент БГУИР:

Когда мой новый знакомый спрашивает, где я учусь и так далее, я говорю, что я будущий программист. Как ни странно, большинство склоняется к вопросу, где я буду работать (Америка, Германия, Лондон). На что я даю, наверное, удивительный для них ответ, что я остаюсь в Беларуси. Потому что люблю свою родину.

Конкретный вопрос в том, что Европейский союз всегда пытается учить нас жить, как нам делать, как поступать и так далее. Но раз они такие молодцы, почему они не могут первоначально решить свои проблемы: в Португалии, Испании, в Италии сейчас тоже начинается, не говоря о Греции. Почему они так поступают: учат нас, а за собой в то же время не следят.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Я им примерно так говорю: «У нас нет демократии? Вы разберитесь со своей демократией». И им передаю, у нас достаточно этого богатства, пленку конкретную их событий, или же информацию передаю, или фотографии. Вот, говорю, посмотрите. Спрашивают где это. Это в процветающей Германии, где людей как собак бьют, собаками травят. Вот это в Греции, в Испании, Португалии. А вот это в Польше (вы недавно видели эту бойню в День независимости, каналы все прокрутили, показали). «Вы там разберитесь. Нас не надо учить».

Им же надо свое население, во-первых, отвлечь от этих проблем и показать, что там-то плохо, они этим занимаются, это демократия. Народ уже не говорит, чтобы занялись своими проблемами, не лезли в Беларусь.

При том, мы Богом предопределены жить в центре Европы. В районе Полоцка – географический центр Европы. Это признано всем миром. И через нас сегодня едут туда и обратно миллионы людей. Они видят нормальную страну, которая, по крайней мере, никому проблем не создает. Я часто им задаю вопрос: «У вас какие проблемы от Беларуси?» Нет никаких. Мы ловим мигрантов, тысячами ловим. Они у нас как в отстойнике находятся. До 120 тысяч за год, мы насчитали, года три тому назад у нас находилось, готовых выехать туда. Говорю, что они не к нам едут, а к вам. В вашу Европу. Мы их ловим, отправляем в Россию. Они опять из России едут к нам. Афганцы, из Азии море людей, в основном из Афганистана. Мы, говорю, задерживаем здесь тоннами наркотики. Они что, нам нужны? Они же не нам их везут. Благо, поляки нам сегодня подкидывают синтетический наркотик тоже на сотни килограммов. Демократическая просвещенная страна. И многое. И когда они нас начали придушивать чрезмерно, я своим пограничникам сказал: «Чего мы будем их ловить? Они приехали не к нам. Пусть едут куда хотят». И мы так сквозь пальцы начали на некоторые вещи посматривать.

Сегодня в Литве, Польше и других государствах концлагеря, которые они создали для таких людей, для концентрации людей, переполнены. И каждый день сегодня просьба: «Давайте поговорим, давайте решим и так далее». Я говорю: «Нет, ребята. Пока не успокоитесь и не прекратите размахивать санкциями, я больше вас защищать не буду. Еще есть одни вариант – платите деньги за это. Это немало стоит. Мне надо содержать границу, мне надо содержать военных. Пограничники – это тоже моя служба. Я знаю, во что обходится. Это сотни миллионов долларов. Платите – будем ловить. Нет – будьте здоровы».