Александр Лукашенко потребовал изменить калькуляцию стоимости высшего образования в Беларуси

Новости Беларуси. Президент Беларуси поручил разобраться с высокой стоимостью платы за обучение. Александр Лукашенко 21 декабря посетил Белорусский университет информатики и радиоэлектроники.

12 факультетов и 41 кафедра. Редко какой университет может похвастаться полусотней научно-исследовательских лабораторий. Чтобы студенты ясно представляли для чего понадобятся те или иные знания, на предприятиях по всей стране создали 25 филиалов кафедр.

О том, чтобы наука стала ближе к производству, не раз говорил и глава государства. 21 декабря Александр Лукашенко посетил ведущий технический вуз страны.

Александр Лукашенко приезжает сюда в третий раз. До этого президент был здесь в 1996 и в 2003 годах. Еще тогда глава государства убеждал студентов, что будущее за микроэлектроникой и нанотехнологиями. Эти слова оказались пророческими, хотя за 10 лет здесь изменилось многое.

Более 300 кандидатов и докторов наук работают в этом вузе. Президенту рассказали о прорывных проектах, о новых технологиях в образовании. Сейчас здесь каждому первокурснику вместо комплекта учебников вручают компакт-диск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Батура, ректор Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники:

У нас по каждой дисциплине в университете есть электронный учебный методический комплекс, который включает полный набор учебного материала: тесты лекций, рекомендации по выполнению лабораторных работ, практических занятий, даже тестовые вопросы. Студент сам себя тестирует на знание этой дисциплины.

Университету присуждена премия правительства Беларуси за достижения в области качества. На международных олимпиадах программисты БГУИР берут медали, обходя тысячи соперников из разных стран мира. В вузе готовят студентов по 36 специальностям. Работают и над оптимизацией сроков обучения.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Четыре года все отучились, получили диплом, пошли на работу, супер талантливые хотят в науку или еще куда там.

На факультете компьютерных сетей и систем готовят тех самых успешных ITшников. По опросу компаний-резидентов Парка высоких технологий, именно эти специалисты занимают лидерство в рейтинге выпускников белорусских вузов. Да и самый большой спрос – на профессию программиста среди абитуриентов. Поэтому широко используют возможность платного образования. Однако по поводу стоимости обучения высказался президент.

Александр Лукашенко:

С оплатой уже за образование, в том числе высшего, надо тормозить. Потому что мы уже и так задрали цены на образование, что мы скоро превратимся в цены впереди планеты всей. То, что нашим было достоинством, у нас сегодня будет уже недостатком.

Александр Радьков, первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси:

Но все равно платят меньше, чем это стоит.

Александр Лукашенко:

Это понятно, но у нас меньше получают, чем те, которые платят много.

Спрос-спросом, родитель, если это разумная семья, а у нас много таких, они последние отдадут, чтобы обучить ребенка.

Тогда надо так и сделать – первый-второй курс сделать так, щадящее, а уже третий-четвертый, если они работают. Вы сами должны разобраться, но не драть шкуру с людей.

Как и требует того глава государства, в последнее время налажены хорошие связи между вузом и производством. Сегодня разработки белорусских «технарей» широко используют в повседневной жизни и в промышленности Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пятикурсники подарили президенту сувенир, выполненный в объеме при помощи лазерных технологий: образ студента, как символ востребованности и важности знаний.

Александр Лукашенко заглянул на занятия к будущим проектировщикам и ознакомился с работой учебно-исследовательского центра в БГУИР. Именно здесь создают проект, который участвует в тендере на строительство олимпийского объекта в Сочи. Сегодня здесь на практике разрабатывают электронные системы безопасности. В качестве наглядного образца – турникет-копия, такой же, как на «Минск-Арене».

Александр Лукашенко:

У нас проектанты, проектировщики – это такие обдиралки, от них уже отказываются все строители, все заказчики.

Это у нас в строительстве, наверное, самая больная проблема, поэтому нам действительно нужно новое поколение проектировщиков, которые достаточно будут зарабатывать средств, но зарабатывать.

Такие встречи со студентами в графике Александра Лукашенко – не редкость. Высшему образованию в нашей стране особое внимание, причем на самом высоком уровне. Каждый 20 житель Беларуси – студент. 45 государственных и 9 частных вузов.