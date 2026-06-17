Первый Белорусско-Китайский форум регионов пройдет 1-2 июля в провинции Ганьсу

Минск и Пекин готовятся к первому в истории двусторонних отношений масштабному Форуму регионов. Он пройдет 1 и 2 июля в китайской провинции Ганьсу, но уже сегодня эксперты видят в этом отличную базу для интенсификации белорусско-китайских отношений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ожидаемый экономический эффект и организационные детали обсудили 17 июня на заседании Комитета высокого уровня по сотрудничеству парламентов двух стран. Переговоры прошли в формате видеоконференции.
В основе всепогодного партнерства Минска и Пекина, безусловно, политическая воля и межгосударственная экономика, но еще одним мощным драйвером сотрудничества становятся взаимодействие по линии регионов двух стран. Между областями Беларуси и провинциями КНР действует более 30 соглашений, а на уровне городов-побратимов – свыше 70. Предстоящий форум призван не просто укрепить эти связи, а перевести на качественно новый уровень.
Отметим, по итогам 2025 года взаимный товарооборот нашей страны и КНР вплотную приблизился к знаковому рубежу в 10 миллиардов долларов. Китай – один из главных торговых партнеров и крупнейших инвесторов Беларуси. Амбициозная задача – удвоить белорусский экспорт на китайский рынок КНР к 2030 году. Впрочем, успехи сторон не ограничиваются экономической составляющей.
Сергей Алейник, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Наверное, нет сегодня ни одного государственного учреждения, ни одной общественной организации, которая бы не имела хороших, добрых отношений с Китаем. У нас действительно многоуровневое, многоплановое сотрудничество, которое осуществляется и по линии правительства, и по линии парламента, и по линии наших отраслевых министерств и ведомств, деловых союзов, общественных организаций, молодежи, учреждений образования, науки, культуры, спорта и так далее.
Комитет высокого уровня, созданный на основе совместной декларации лидеров двух стран, работает уже третий год. За это время диалог между парламентариями Беларуси и КНР стал только плотнее и результативнее.
После прошлогодней встречи успешно стартовал первый молодежный форум, собравший более 200 участников из белорусских и китайских вузов. Налажено также регулярное взаимодействие между национальными молодежными организациями.
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