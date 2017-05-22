Оптимизация госаппарата, зарплата и спорт. Александр Лукашенко провел встречу с главой Администрации Президента

Новости Беларуси. До оптимизации госаппарата никакого повышения зарплаты быть не должно. Об этом 22 мая шла речь на встрече Александра Лукашенко с главой Администрации Президента Натальей Кочановой. Сегодня перед структурой стоит немало задач. Среди основных – улучшение делового климата. Шаги в этой сфере делаются уверенные: совершенствуется законодательная база, уменьшается количество проверок, упрощается процедура регистрации бизнеса. К тому же все значимые решения принимаются с учетом мнения бизнес-сообщества.

Кроме того, на встрече был поднят и «спортивный вопрос». Всего несколько дней назад стало известно, что Беларусь и Латвия получили право на совместное проведение чемпионата мира по хоккею в 2021 году. На прошедшем в Кельне конгрессе Международной федерации хоккея Минск и Рига обогнали финских Тампере и Хельсинки.

Как подчеркнет Александр Лукашенко, к 30 мая надо полностью закончить процесс переформатирования спорта. Касается это кадровых вопросов в федерациях, госструктурах и Министерстве спорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

До оптимизации никакого повышения зарплаты ни на йоту быть не должно и не будет. Мы об этом условились. Второй вопрос – дебюрократизация. Декрет соответствующий на контроле у главы Администрации должен быть. На завершающей стадии у нас находятся вопросы по раскрепощению, так сказать, наших предпринимательских и прочих структур. То есть делового климата. Здесь когда материалы будут подготовлены?

Четвертый вопрос – вопрос переформатирования спорта. Особенно кадров. Притом не только федераций, но и государственных структур. Минспорта и так далее. Здесь когда мы закончим? Желательно, чтобы мы к 30 мая закончили этот процесс, потому что на этот день, как я понимаю, назначено олимпийское собрание. Материалов, конечно, аппарат будет много готовить. Постарайтесь его задействовать так, чтобы мы могли посмотреть, что там за кадры работают, в состоянии ли они подготовить это масштабное мероприятие. Анализ должен быть глубокий, всесторонний, в том числе и со стороны Президента, процессами, которые происходят в нашем спорте. Я этот вопрос вам поручаю для контроля, потому что это главный идеологический вопрос. Мы никогда этого не скрывали. Главнейшая идеология – это спорт, потому что соревнования спортивные смотрят миллионы. Кто-то – один вид спорта, кто-то – другой. Но это воздействие на людей. И если плохо играет команда, такое и настроение у людей, хорошо – это воодушевляет людей.

И кадровые вопросы. Недавно избрали Семена Борисовича Шапиро руководителем федерации. Ему надо начинать работать с первых дней. Очень большую работу придется провести. Я просил, чтобы его предупредили, что в нагрузку мы ему дадим крупное государственное поручение. Какой-то вырежем блок для контроля. Опыт его надо использовать. Возникают кадровые вопросы по назначению губернатора, может, и губернаторов каких-то. Это непрерывный процесс – кадровый – мы останавливаться здесь не должны.

Наталья Кочанова, глава Администрации Президента Республики Беларусь:

Администрация Президента уже работает в новом формате и новым составом. Эти мероприятия проведены в установленные сроки, с 1 мая. Сейчас правительством приняты все законодательные акты, которые необходимы для продолжения этой работы. Приняты постановления, утвержден график, в соответствии с которым будет проводиться оптимизация в других государственных структурах.

Во время рабочей встречи Александр Лукашенко анонсировал ряд крупных совещаний с участием главы государства. Они помогут расставить точки над «И» во многих отраслях. В первую очередь речь о сфере жилищно-коммунального хозяйства и строительстве. Также немало вопросов сегодня в образовании.