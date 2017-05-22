Александр Лукашенко 22 мая встретился с председателем Следственного комитета Беларуси

Новости Беларуси. Опыт белорусских следователей заинтересовал американское ФБР. Об этом 22 мая доложил Александру Лукашенко глава Следственного комитета.

Как рассказал Иван Носкевич, следственные органы Беларуси успешно борются с так называемыми кардерами. Но нередко белорусские интернет-воры опустошают банковские карточки американцев, поэтому агенты ФБР хотят получить поддержку наших следователей в борьбе с IT-хищениями.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Вы меня информировали по контактам со своими зарубежными коллегами. Я вас просил, чтобы вы не теряли отношения со Следственным комитетом России, товарищем Бастрыкиным. Очень мудрый, крепкий мужик, с которым можно работать, настоящий русский человек. У вас установились, как я понимаю, неплохие контакты с другими, в том числе и с Федеральным Бюро Расследований (ФБР) Соединенных Штатов Америки. С ними надо поддерживать отношения, потому что вы будете постоянно пересекаться. Интерпол. Они играют там значительную роль. И, вообще, это организация международная, с которой мы всегда должны поддерживать отношения.

Главный показатель начала 2017 года: количество заявлений и сообщений о преступлениях сократилось, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.