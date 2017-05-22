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Александр Лукашенко 22 мая встретился с главой Администрации Президента Натальей Кочановой

22 мая 2017 10:37
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко принял главу Администрации Президента Наталью Кочанову. Оптимизация, дебюрократизация и раскрепощение предпринимательской инициативы. Такие задачи поставил глава государства.

Сейчас Беларусь на пути значительного улучшения делового климата. Совершенствуется законодательная база, уменьшается количество проверок, упрощается процедура регистрации бизнеса. При этом все значимые решения принимаются с учетом мнения бизнес-сообщества.

Кроме того, на встрече был поднят и «спортивный вопрос». Всего несколько дней назад стало известно, что Беларусь и Латвия получили право на совместное проведение чемпионата мира по хоккею в 2021 году. Как подчеркнет Александр Лукашенко, к 30 мая надо полностью закончить процесс переформатирования спорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Александр Лукашенко # Бизнес в Беларуси

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