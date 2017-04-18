Визит Президента Беларуси в Китай планируется в мае

Новости Беларуси. Ожидается, что Александр Лукашенко посетит Китай в мае. О предстоящем визите главы государства в Китай говорили 18 апреля в белорусском правительстве во время встречи премьер-министра Беларуси с парламентской делегацией КНР.

Стороны обсудили конкретные возможности для увеличения взаимного товарооборота, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.