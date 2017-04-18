Прямой эфир

Визит Президента Беларуси в Китай планируется в мае

18 апреля 2017 10:57
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Ожидается, что Александр Лукашенко посетит Китай в мае. О предстоящем визите главы государства в Китай говорили 18 апреля в белорусском правительстве во время встречи премьер-министра Беларуси с парламентской делегацией КНР.

Стороны обсудили конкретные возможности для увеличения взаимного товарооборота, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Визит Президента Беларуси в Китай планируется в мае-1


Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:
В прошлом году в ходе государственного визита Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко в Китай подписана совместная декларация об установлении нового, особого уровня двусторонних отношений, доверительного всестороннего стратегического партнерства и взаимовыгодного сотрудничества. Теперь важно подтянуть экономические отношения до такого высокого уровня сотрудничества, поэтому предлагаем обсудить ряд вопросов экономической направленности.

Как было отмечено, сегодняшняя встреча – хорошая возможность обсудить экономические взаимоотношения в преддверии международного форума «Один пояс – один путь», участие в котором в мае примет Беларусь.

# Беларусь-Китай # Александр Лукашенко # Андрей Кобяков

Другие новости рубрики

Все новости
Парламентская делегация Китая встретится с руководством Беларуси 18 апреля
18 апреля 2017 06:45

Парламентская делегация Китая встретится с руководством Беларуси 18 апреля

Чжан Дэцзян: Китайско-белорусские отношения поднимаются на новый уровень
17 апреля 2017 17:29

Чжан Дэцзян: Китайско-белорусские отношения поднимаются на новый уровень

Беларусь и Китай сконцентрируют внимание на политическом диалоге и реализации совместных инвестпроектов
17 апреля 2017 10:49

Беларусь и Китай сконцентрируют внимание на политическом диалоге и реализации совместных инвестпроектов