Визит Президента Беларуси в Китай планируется в мае
Новости Беларуси. Ожидается, что Александр Лукашенко посетит Китай в мае. О предстоящем визите главы государства в Китай говорили 18 апреля в белорусском правительстве во время встречи премьер-министра Беларуси с парламентской делегацией КНР.
Стороны обсудили конкретные возможности для увеличения взаимного товарооборота, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:
В прошлом году в ходе государственного визита Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко в Китай подписана совместная декларация об установлении нового, особого уровня двусторонних отношений, доверительного всестороннего стратегического партнерства и взаимовыгодного сотрудничества. Теперь важно подтянуть экономические отношения до такого высокого уровня сотрудничества, поэтому предлагаем обсудить ряд вопросов экономической направленности.
Как было отмечено, сегодняшняя встреча – хорошая возможность обсудить экономические взаимоотношения в преддверии международного форума «Один пояс – один путь», участие в котором в мае примет Беларусь.