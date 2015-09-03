Новости Беларуси. Благодарность за благие дела. ООН высоко оценила работу Беларуси с украинскими переселенцами.

За полтора года только в Гомельскую область официально прибыло более 27 тысяч граждан Украины, почти каждый четвертый из них приехал из Донецкой и Луганской областей.

Всем обратившимся оперативно нашли жилье и помогли с трудоустройством. Проделанная работа получила высокую оценку: в Гомель доставлены благодарности представительства управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жан-Ив Бушарди, представитель управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Республике Беларусь:

Результаты работы в Гомеле оцениваю позитивно. На Гомельскую область пришлось значительное число переселенцев из Украины. Все их запросы были рассмотрены и обработаны. Кроме того, положительно реализуется проект с сирийскими семьями.

В целом, адаптация проходит неплохо. Нужно учитывать, что люди прибыли в абсолютно чужую для них страну всего полгода назад. Главы двух семейств нашли себе работу. Один – в ресторане, второй поступил в интернатуру, чтобы в последствие работать фармацевтом. Мы сегодня пригласили представителей посольств, чтобы они ознакомились с нашим проектом, имели возможность помочь этим людям в будущем.