ООН по инициативе Беларуси провозгласила 30 июля Всемирным днем борьбы с торговлей людьми

Новости Беларуси. С 2014 года международное сообщество будет отмечать этот день ежегодно. Об этом 24 июля сообщили во внешнеполитическом ведомстве нашей страны.

Беларусь также подтвердила адресные приглашения в Минск спецдокладчикам Совета ООН по правам человека.

Беларусь первая на постсоветском пространстве развернула широкомасштабную кампанию в борьбе с этой мировой проблемой. Инициативу об активизации международных усилий в борьбе с трафикингом на Саммите тысячелетия ООН выдвинул Президент Александр Лукашенко ещё в 2005 году. Уже через пять лет Беларусь стала инициатором создания так называемой Группы друзей. Сегодня в неё входят 22 государства.

В 2010 Генассамбля ООН одобрила Глобальный план действий по борьбе с одной из самых острых проблем современности. Ежегодно её жертвами становятся сотни тысяч человек, а выручка преступных синдикатов от такого «бизнеса» достигает 12 миллиардов евро. Впрочем, эта инициатива оказалась не единственной, которую поддержало мировое сообщество, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Арсений Сивицкий, политолог:

Беларусь неоднократно выступала с рядом инициатив по борьбе с организованной преступностью, по преодолению последствий чернобыльской катастрофы. Тот факт, что мировое сообщество в лице ООН принимает, одобряет данные инициативы, свидетельствует об определенном весе, авторитете Беларуси на международной арене. Насколько мне известно, все инициативы, которые предлагались Беларусью, они все одобрялись ООН.