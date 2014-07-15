Президент поздравил лучших выпускников военных учебных заведений и вручил генеральские погоны офицерам

Новости Беларуси. Национальная военная школа позволяет готовить весь спектр специалистов в интересах обороны государства. Об этом заявил президент, выступая перед офицерами Вооруженных Сил Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Церемония чествования выпускников высших военных заведений и тех, кто получил генеральские погоны, прошла во Дворце Независимости. Из рук главы государства 20 отличников высших военных заведений получили благодарности.

В зале награждений Дворца независимости — более 60 человек. Среди них - вчерашние курсанты, которые несколько лет грызли гранит военной науки. Редко увидишь майора или капитана, все больше — полковники и подполковники. В этом году вместе с белорусами выпускаются российские курсанты. Кадры для МЧС. Учились у нас. Спасательная служба республики старается идти в ногу со временем.

Обращаясь к элите белорусских силовиков, Александр Лукашенко отметил, что сегодня страна открыто демонстрирует всему миру готовность и способность отстаивать свои национальные интересы.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Обстановку в мире знаете. Ситуацию в стране вы также хорошо знаете, осведомлены о ней. И в этих непростых условиях Беларусь обеспечивает свой суверенитет, опираясь как на собственные силы, так и на взаимодействие в рамках Союзного государства, Организации Договора о коллективной безопасности и другие дружественные нам страны. Мы открыто демонстрируем всему миру готовность и способность отстаивать свои национальные интересы всеми доступными способами. Для этого у нас создана современная армия, способная адекватно реагировать на внешние и внутренние угрозы национальной безопасности и надежно защищать мирный труд белорусского народа. Качество и эффективность подготовки Военной Академии признанны далеко за пределами Беларуси. Свидетельством тому является заинтересованность военных ведомств многих стран в обучении специалистов для своих Вооруженных сил именно в наших военных учебных заведениях. Мы понимаем, что укрепление безопасности государства - процесс непрерывный. И с сегодняшнего дня именно вы, выпускники военных учебных заведений, будете обеспечивать дальнейшее развитие военной организации Беларуси.

Президент Беларуси вручил генеральские погоны высшему офицерскому составу. Это 11 представителей Вооруженных Сил, МВД, Пограничного и Следственного комитетов, прокуратуры. Александр Лукашенко заметил, что стать генералом в Беларуси почетно и ответственно. Он призвал и перспективных, и состоявшихся офицеров служить так в мирное время, чтобы никогда не пришлось воевать.

Звание генерал-майора присвоено Владимиру Арчакову, Сергею Новикову, Сергею Трусу, Сергею Симоненко, Сергею Хоменко и Игорю Буткевичу. Александр Кобрусев теперь генерал-майор милиции. Погоны генерал-майора юстиции глава государства вручил Иосифу Леонко и Александру Ракусову. Также, классный чин государственного советника юстиции 3-го класса присвоен заместителю генерального прокурора Александру Лашину и прокурору Витебской области Геннадию Дыско.