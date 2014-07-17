Встреча Президента с белорусскими дипломатами: В преддверии 2015 года давление на нашу страну предсказуемо возрастет

Новости Беларуси. В новых геополитических реалиях нужно быть сильными политически и особенно — экономически. Об этом заявил Президент на встрече с руководителями белорусских посольств и консульств. Александр Лукашенко отметил, насколько стремительно сейчас меняется обстановка в мире. На фоне разрушения устоявшихся норм международного поведения и права появляются новые очаги нестабильности. И это касается не только далеких государств Северной Африки или Ближнего востока, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко:

Мы столкнулись с совершенно новыми геополитическими реалиями. Отсутствует стабильность не только где-то далеко - в Северной Африке или на Ближнем Востоке, а совсем рядом, у нас под боком. И мы видим: полыхнуть, взорваться может в любом месте. Происходит девальвация норм и принципов международного поведения, разрушение десятилетиями создаваемой системы международного права. Ясно одно: бьют слабых, с сильными - считаются. Поэтому нам нужно быть сильными - и политически, и особенно экономически.

Беларусь работает над достижением этих целей и на внутреннем, и на внешнем поле. На это направлены поставленные мною задачи наращивания экспорта, модернизации экономики, повышения уровня жизни.

Этим обусловлен выбор в пользу укрепления Союзного государства, создания Евразийского экономического союза, выстраивания стратегических отношений с Китайской Народной Республикой.

Отсюда и наша позиция по отношению к Западу, которая заключается в готовности развивать отношения по всему спектру перспективных направлений. Но только на принципах взаимного уважения, без всяких санкций и диктата.

За два последних десятилетия страна прибавила во внешней торговле. Так, если в 1995 году объем внешней торговли составил чуть более $10 млрд, то по итогам 2013 года он превысил уже $80 млрд. Экспорт за этот же период увеличился почти в 8 раз - более чем на $32 млрд.

Сегодня этого недостаточно, внешнеторговое сальдо в стране, как правило, бывает отрицательным.

Мы исходим из того, что развитие международного сотрудничества, выработка внешнеполитической стратегии и тактики должны жестко преломляться сквозь призму наших внутренних приоритетов. Целью является постоянное повышение жизненного уровня населения, укрепление международных позиций и суверенитета государства.

Как мне докладывали, уже фактически завершен процесс структурной и кадровой оптимизации МИД. Сегодня мы располагаем разветвленной сетью дипломатических представительств и консульских учреждений. Она позволяет охватить основные регионы мира, эффективно отстаивать наши национальные интересы за рубежом. Самое время оценить, какие направления внешнеполитической, внешнеэкономической деятельности, возможно, нуждаются в корректировке.

В Минск приехали более пятидесяти послов и руководителей консульских учреждений. Большое совещание с участием белорусских дипломатов, которые работают за рубежом, было запланировано еще два года назад.

В августе 2012 перед новым министром иностранных дел Владимиром Макеем был обозначен ряд актуальных задач, которые касались в первую очередь развития экономических связей с зарубежными партнерами.

Александр Лукашенко:

Беларусь знают и уважают как государство, которое проводит действительно самостоятельную внешнюю политику, вносит существенный вклад в укрепление международной безопасности. Но самое главное - мы научились противостоять любому, даже самому мощному внешнему давлению.

События в Украине, поставившие мир на грань новой холодной войны, наглядно продемонстрировали, что действующая система международной безопасности, к сожалению, не работает. В то же время завершение острой фазы мирового финансово-экономического кризиса классическим образом совпало с переделом сфер влияния.

Эта новая ситуация спровоцировала резкий рост интереса к нашему региону со стороны основных ведущих мировых держав. И нам нужно тщательно проанализировать эту ситуацию, использовать ее максимально прагматично для продвижения своих национальных интересов, защиты целостности и независимости страны.

В преддверии 2015 года давление на нашу страну предсказуемо возрастет. Президентская избирательная кампания для любого государства является исключительно важным политическим событием. Ответственность момента заключается прежде всего в выборе дальнейшего курса, определении ключевых направлений развития страны на перспективу. Поэтому действия и реакция Запада будут во многом прогнозируемы.

Я не раз говорил о том, что мы проводим избирательные кампании не для Вашингтона и Брюсселя, равно как и Кремля, а для себя, в строгом соответствии с национальным законодательством.

И не надо тут унижаться и пытаться кого-то чем-то задобрить, чтобы нам поулыбались или «погладили по голове».

Каждое лето руководители загранучреждений прибывают в Минск. Для них проводят семинар. Между собой это называют «учеба послов». Понятно, что все они люди опытные. Но в эти дни еще раз проговаривают те направления работы, которые сейчас важны для Беларуси. Это помогает им держать «руку на пульсе».

Виктор Ших, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Австралийском Союзе, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Новой Зеландии по совместительству:

Австралия - новая страна для Беларуси. В этой стране развита горнодобывающая промышленность. В Новой Зеландии - сельской хозяйство. Есть возможности для поставок определенной техники и продукции промышленного производства, калийных удобрений.

Валерий Садохо, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Социалистической Республике Вьетнам:

В текущем году начинаем исполнять контракт на сборку 900 МАЗов, заключен контракт на партию автобусов. Увеличили экспорт шампанского в 8 раз, водки - в 5 раз, лекарств - в 4 раза.

У Беларуси за рубежом – 68 загранучрежедний. С учетом того, что работают послы часто и по совместительству – республика представлена в 106 странах мира. То есть основные регионы охвачены. Приступили к работе новые посольства в Катаре, Монголии, Эквадоре, Эфиопии, открываются дипмиссии в Австралии и Пакистане. Президента интересует, насколько гибко могут сегодня работать дипломаты. Чтобы вписаться в сложную геополитику, где есть двойные стандарты, нужно шевелиться.

Беларусь - страна небольшая. Но это не значит, что нужно идти на поводу интересов глобальных игроков. На «танках к нам никто не поедет», говорит президент дипломатам, но противостоять «мягкой силе» придется.

Александр Лукашенко:

К традиционной критике в связи с якобы нарушениями прав человека добавляются претензии о нелояльности государства к различным меньшинствам, нарастает неприкрытое давление на нравственные устои общества. Переворачиваются «с ног на голову» традиционные, в том числе и семейные, ценности. Не всех устраивает и наш выбор в пользу евразийской интеграции.

Наши граждане, с глубокой горечью наблюдая за происходящими в Украине событиями, как никогда осознают подлинную ценность суверенитета и независимости Беларуси. По-другому глядят на стабильность и спокойствие в нашей стране.

Самостоятельная внешняя политика и здоровые амбиции Беларуси многим «колет глаз». И вот пример. Когда в стране взялись за строительство собственной АЭС этот важнейший для государства энергетический проект не всем пришелся по душе.

Александр Лукашенко:

На нас пытаются нажимать как по линии двусторонних отношений, так и международных организаций. Мол, «не согласовали окончательно», «небезопасную АЭС строите». Хватит! Согласовали! Безопасна!

МИД, Минприроды, другие заинтересованные должны организовать свою работу так, чтобы эти надуманные претензии были сняты.

Проект АЭС потянул за собой создание в Беларуси новой отрасли экономики.

Но мы не должны забросить проекты по использованию альтернативных и возобновляемых источников энергии

Шквал грязи обрушился на Беларусь в период подготовки к мировому спортивному первенству. В итоге именно благодаря хоккейному чемпионату у сотен тысяч иностранцев открылись глаза на страну, а белорусам на память осталась современная инфраструктура. Мало кто верил и в успех масштабного проекта под название «Венесуэла».

Александр Лукашенко:

Мы доказали, что можем на другом полушарии выполнять сложнейшие технические задачи. Опыт, приобретенный «кровью и потом» в Венесуэле, нужно использовать в других регионах. Надо искать и находить свои «венесуэлы» в Азии, Африке, да и той же Латинской Америке.

Там, где мы эти ниши находим, в том числе и с помощью посольств, наша техника и другие товары высоко ценятся и немало стоят. Зафиксированы даже факты подделок белорусских брендов

Говоря о минусах в работе дипкорпуса, президент ориентируется на цифры экспорта. За последние пять лет не было ни одного посольства, которое бы сработало стабильно. Ситуацию нужно исправлять.

Александр Лукашенко:

Не надо заниматься маниловщиной и давать теоретические рекомендации и советы. Надо ежедневно кропотливо выполнять черновую работу. Тут заинтересовал тракторами и БелАЗами, там выбил землю под сервисный центр, где-то убедил инвестировать и так далее. Вы это лучше меня знаете. Сохраняются тревожные тенденции в товарной структуре нашего экспорта. Он полноценно представлен только на российском рынке, в меньшей степени на просторах СНГ. Около 70% поставок занимают сырье, материалы и комплектующие. Как, например, страны Европы, Америки, Азии и Африки. В этом другая проблема - не хватает прорывных технологий. Нельзя из года в год выпускать одни и те же модели, особенно сложно-технической продукции. Потребители, в том числе и на внутреннем рынке, требуют новых товаров.

Премьер-министр мне недавно докладывал, с каким интересом воспринят наш беспилотник в Туркменистане. А что, в Азии, Африке, Латинской Америке будет меньше интерес? А возможности нашего спутника, наши современнейшие молочные комплексы под ключ? Да и многое другое. Если послы не очень осведомлены по этим темам, то следует ознакомиться с ними. Сейчас мы вкладываем миллиарды в модернизацию. И не только свои, но и заемные средства. Спрос за это будет двойной. Нужно четко представлять, что будет, когда запустим все это передовое оборудование. есть ли рынки сбыта под новую продукцию. Сегодня уже практически перестроили, пусть и со скандалами, деревообработку. Все эти товары должны быть на внешних рынках. Послы за это ответят на ровне с производителями.

Работая на внешних рынках зачастую дипломаты и производители перекладывают друг на друга ответственность за поиск новых бизнес-партнеров. Тут «рулит» принцип взаимопомощи. Что скрывать — и маркетинг на многих предприятиях до сих пор откровенно «хромает».

Подсказки МИД будут как нельзя кстати менеджменту предприятий-экспортеров. Важно не просто прийти на новый рынок, но и удержаться. Президент поручил оптимизировать товаропроводящие сети, заменить если нужно нерадивых дилеров. И еще вопрос — всегда ли нужно стремиться к созданию сборочных производств?

Президент поручил больше вниманию уделять качеству товаров, в первую очередь это касается машиностроения. Недоработки могут ударить по самому дорогому национальному бренду — белорусское качество. В ближайшее время будет большой разговор с производителями на эту тему.

Порция критики от президента досталась правительству и дипломатам за работу с инвестициями. Кто-то тянет в страну проекты, другие — волокитят! Только вмешательство главы государство предотвратило срыв проекта с крупнейшим автопроизводителем «Дженерал Моторз». То же самое касается «Минск-Сити». Президент поручил Минэкономики превратить Национальное агентство по инвестициям в одно окно для инвестора. Министерство иностранных дел не должно оставаться в стороне.

Александр Лукашенко:

«Штадлер», «Рейл» совместно с «Белкоммунмаш» - вот на что надо ровняться. Когда у нас будет таких 15-20 «Штадлеров», можно сказать, что мы эффективно сработали по привлечению инвестиций.

О том что привлечение инвестиций — глобальный тренд — говорит глава правительства. Не в тренде наши посольства в Южной Корее, Японии, Индии, Армении и Венгрии. Михаил Мясникович констатирует: не просто работать «внешникам», когда каждое государство пытается защитить свой рынок тарифами и пошлинами. Но нужно пытаться.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

Посольства слабо подпитывают нас информаций о стратегических планах стран пребывания. Нам нужны проработанные материалы, особенно из ЕС. Речь не идет о материалах из Интернета или с дипломатических приемов. Что скажут по данному вопросу наши послы в Италии, Франции, Германии? Какие там приняты решения о дальнейшей работе европейских компаний в России с учетом последних событий - мы должны перехватывать на себя определенные проекты.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

У нас 40% посольств с странах, которые на протяжении ряда лет - я взял с 2009 по 2013 годы включительно - белорусский экспорт менее 50 миллионов долларов. При чем это страны не третьего мира, а государства с емким рынком - Канада, Южная Корея, Япония, Израиль и это не весь перечень. У названных мною стран объем импорта в сотни миллиардов долларов, а мы отсутствуем на их рынках. При чем на рынках с высокоплатежным спросом.

Вот, например, перспективный южнокорейский рынок — 50 миллионов человек. Настоящий азиатский тигр. Южная Корея в топ-15 экономик мира. Чем не поле для деятельности? Вроде и бизнес не против.

Пак Сон Мун, управляющий партнер юридической компании:

Выгодное географическое положение Беларуси, а также ваши тесные связи с СНГ являются теми преимуществами, которые очень привлекательны для корейских инвесторов. Мы считаем Беларусь очень важной для нас, потому что, производя у вас товары, можно потом продавать их и на рынок Европы, и на рынках других стран СНГ. Кроме того, в Корее нехватка природных ресурсов, а в СНГ их гораздо больше, поэтому корейские инвесторы отдают приоритет инвестициям именно в ваш регион.

Юн Кёнг Док, президент компании:

В Беларуси много отличных специалистов. Вы также обладаете хорошими технологиями. Я думаю, что ваша слабая сторона – это маркетинг. Вы не знаете, что нужно рынку, и как под него подстраиваться. Не знаете требований южнокорейских клиентов. Рынок и ситуация меняются очень быстро. Но многие белорусские компании не успевают за этими изменениями угнаться. Если б они смогли преодолеть такой недостаток, то ваши предприятия могли бы завоевать большУю долю рынка, я в этом уверен.

Подсказки МИД будут как нельзя кстати менеджменту предприятий-экспортеров. С них тоже — особый спрос. Во-первых, за качество товаров. Ведь недоработки могут ударить по имиджу страны. Есть претензии и к работе «внешников».

Александр Лукашенко:

Тема нехватки квалифицированных специалистов во внешнеэкономических и маркетинговых службах госпредприятий уже набила оскомину. В стране за годы независимости таких специалистов выпущено ни много ни мало - 20 тысяч. Всего работают по специальности - 15 тысяч. Полный, извините меня, бардак. Разберитесь в этом и наведите порядок. и хватит говорить о том, что у нас нет специалистов. Все у нас есть, мозгов порой не хватает у руководства.

Президент ждет от дипломатов экономического рывка в Африке, где открылись посольства, и на Востоке. И это не только Китай, но и в целом азиатский регион. Треть мирового импорта приходится на него. В Латинской Америке не так просто работать, конкурируя с американскими и азиатскими компаниями. Конечно же, стратегический партнер - Россия, с которой мы участвуем в общем интеграционном проекте.

Александр Лукашенко:

Мы продолжаем делать стратегическую ставку на РФ. Что мне Вас убеждать: другой альтернативы у нас нет. Почему мы должны уходить от нормальных отношений с нашим братским, дружественным государством, которое всегда готово и подставляет нам свое плечо, как никто другой. С другой стороны, жесткость условий на этом рынке стала сродни условиям на рынках в других регионах мира.

Важнейшим партнером для нас является Украина.

Договор о создании ЕАЭС - не совсем то, на что мы рассчитывали. Но это шаг вперед. Это движение в правильном направлении, где нас ждут и от чего мы не можем ни в коем случае отказываться.

Подвижки наметились в сотрудничестве с Европой. Глава МИД Владимир Макей рассказал, что антибелорусская риторика в странах Евросоюза заметно смягчилась.

Владимир Макей, министр иностранных дел Республики Беларусь:

ЕС - наш второй торговый партнер, рост товарооборота невозможен без политического сигнала европолитики бизнесу. После долгой паузы восстановлена деятельность межправительственных групп по экономическому сотрудничеству с Австрией, Болгарией, Литвой, Польшей, Словакией.

Потепление почувствовали на себе дипломаты из соседней Польши. В 2013 было непросто работать и из-за последствий мирового кризиса. В этом году дела пошли в гору.

Александр Аверьянов Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Республике Польша:

Возобновлены экспортные поставки по 84 группам, увеличивается доля металлопродукции и товаров деревообработки. реализован белорусско-польский проект строительства второй очереди гостиницы «Виктория», подписано соглашение о создании в Польше совместного предприятия с участием МАЗа и польской «Стартрак» по сборке в Польше грузовых спецавто и автобусов из машинокомплектов белорусского производства.

Александр Лукашенко:

Есть контакт и поляки понимают, что соседей не выбирают.

По мнению президента, послы должны держать нос по ветру, что ясно видеть, что происходит в государстве, где они представляют интересы Беларуси. Не только в экономике. Вот например, Турция стремится стать важным центром влияния в регионе и удвоить ВВП. Нужны толковые и образованные люди. В стране половина населения молодежь.